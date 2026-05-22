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胖出啤酒肚？李佳琦稱「肚子平得不行」 但認胖了35斤

中國新聞組／北京22日電
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李佳琦在直播否認自己有啤酒肚。(視頻截圖)
李佳琦在直播否認自己有啤酒肚。(視頻截圖)

中國直播主李佳琦近日因直播時身形變化引發熱議，「李佳琦胖出啤酒肚」更一度衝上微博熱搜。對此，他21日在直播中親自回應，否認自己有啤酒肚，笑稱只是衣服太大造成視覺誤差。

綜合媒體報導，曾經臉小到能塞進面膜紙的李佳琦，如今直播畫面裡臉圓了、腰粗了，小肚子更是藏不住，寬鬆T恤都蓋不住凸起的弧度，活脫脫「佳琦plus」。網友紛紛調侃「成年人的世界，長胖最容易」，也有人認為熬夜、壓力大加上飲食失控，「誰都逃不過」。

對此，李佳琦在直播中表示：「我哪裡有？我的肚子平得不行！」他解釋，當天穿的是大尺碼衣服，「可能站起來的時候有點空氣進去了」，才會讓畫面看起來像有小腹。

不過，李佳琦也坦言自己確實變胖，體重已從過去的107斤增加到142斤，約胖了35斤。他認為現在的狀態「更健康、更自信」。一邊大方承認胖了35斤，一邊又傲嬌否認「啤酒肚」，這波反差也是很真實了。

公開資料顯示，李佳琦1992年出生，為美腕（上海）網絡科技有限公司合夥人，2018年曾挑戰「30秒塗口紅最多人數」金氏世界紀錄成功，因此有「口紅一哥」封號。

李佳琦在直播否認自己有啤酒肚。(視頻截圖)
李佳琦在直播否認自己有啤酒肚。(視頻截圖)

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