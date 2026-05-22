4萬歐元債務…3中國人在米蘭被燒死 2華人主謀判30年

被縱火的華人倉庫。（取材自界面新聞）

義大利 米蘭2024年發生一起震驚華人 社區的嚴重縱火案，導致三名年輕中國公民不幸喪生。該案近日迎來一審宣判，當地法院依縱火致人死亡等罪名，判處兩名中國籍幕後主謀30年監禁，荷蘭籍縱火者被判處21年監禁。

界面新聞報導，回顧案情，當地時間2024年9月12日晚間，米蘭坎托尼大街（Via Ermenegildo Cantoni）一家由華人經營的兩層樓裝飾城遭遇人為縱火。火災發生時，受害者正在二樓由倉庫改建的陳列廳內睡覺，因現場未設緊急出口且防盜窗阻隔，三人受困火海不幸罹難。死者分別為17歲的劉某傑、18歲的董某丹姐弟，以及24歲的江蘇籍設計師潘安。

根據法院判決與調查，這場悲劇的導火線，疑似是裝飾城營運者李某某與他人存在4萬歐元（約合人民幣31.6萬元、4.64萬美元）的債務糾紛。41歲的中國公民Zhou Bing與35歲的中國公民Yao Yijie因而雇用27歲的荷蘭籍男子Washi Laroo實施縱火恐嚇，未料引發大火。涉案三人於同年12月陸續落網，縱火者隨後自荷蘭引渡至義大利受審。

審判過程中，公訴人曾請求判處三人無期徒刑，但法院最終將「多重故意殺人罪」重新定性為「因另一項重罪（縱火罪）而導致的死亡」，並考量多人死亡與主謀涉及毒品等情節做出上述判決。此外，法院判給民事原告不等的臨時補償金，其中罹難姐弟家屬獲判50萬歐元（約合人民幣395萬元、58萬美元），潘安家屬獲判25萬歐元，但家屬表示目前尚未收到實質賠償。

此案同時引發對工作場所安全的廣泛討論。救援人員指出該場所消防設施恐不達標，法律專家分析，雖然縱火者的故意犯罪打破了經濟糾紛與死亡的直接因果關係，使商店老闆李某某在刑事上被視為受害者，但其倉庫違規供人過夜已涉嫌違反義大利嚴格的勞動與工作安全法規。

目前罹難者家屬對商店老闆李某某事後的迴避態度表達強烈不滿，強烈要求其給予交代，並表示不排除透過民事訴訟追究李氏家族的監護與賠償責任，一切將交由法律裁決。