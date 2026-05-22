孫楊拍廣告拿反望遠鏡 網酸沒文化 也有人說故意的

孫揚在361°廣告影片中拿反望遠鏡 。（取材自大河報）

近期有網友在社群平台發布影片稱，中國體育品牌「361°」代言人、奧運 游泳冠軍名將孫楊 ，在361°某廣告影片中拿反望遠鏡，引發關注，有人直指導演應為事件負責，也有人質疑是故意藉以博取流量；20日下午，361°官方客服專線工作人員回覆，將就此事向相關人員進行核實。

據大河報報導，網友發布影片顯示，在361°某廣告畫面中，品牌代言人孫楊左手持望遠鏡目視前方，但他明顯將望遠鏡拿反。網友紛紛評論，「沒有文化的運動員，是多麼淒慘」，「一個男國家運動員，竟然把望遠鏡拿反了，這是眼睛近視到無法睜開的地步了嗎？」

相關影片不斷在網上熱傳，「還有人找他代言啊」，「設計不審稿的嗎？」有網友點名導演應該為此事負責，也有人懷疑是故意這麼做，「想吃流量是吧？」，但也有人認為小題大做，「孫楊惹誰了？故意找黑點？」

20日下午，361°官方客服工作人員表示，將就此事向相關人員進行核實。

361°集團是中國一家綜合體育用品公司，成立於2003年，2009年在香港上市。身為中國領先的運動用品公司之一，361°集團旗下擁有運動、兒童、電子商務中心及海外事業中心四大板塊。

孫揚是中國著名游泳運動員，多次在奧運、亞運和世錦賽拿到第一名。2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）認定孫楊損毀禁藥抽樣樣本容器等行為，判孫楊「干預興奮劑管控」，罰禁賽八年。2021年6月，CAS經二次聽證會後宣布，孫楊禁賽期減至四年三個月。

2024年8月25日，作為復出首戰，孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400公尺自由式的決賽獲得金牌；近期頻頻出現在綜藝節目中。