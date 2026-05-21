白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸

工作中的劉明。（取材自華西都市報）

成都大學橙園16棟宿舍樓的41歲宿管老師劉明，日前正式收到雲南財經大學公共管理專業碩士研究生的擬錄取通知。劉明身為宿管人員，在校園學習氛圍的感染下重拾求學夢想，他說自己第一次考研沒考上，心裡不服氣，2025年再考，「二戰」終於圓夢。學生也向他道賀：「劉叔，恭喜你終於上岸了，你是我們的榜樣」。

據華西都市報報導，山東泰安籍的劉明畢業於西南石油 大學本科，2020年起擔任成都大學的宿管老師，日常工作時間為每日上午8時至傍晚6時。劉明受訪時表示：「來了成大以後，天天被學生們的學習氛圍影響著。晚上巡樓，自習室裡燈亮著，全是埋頭苦讀的學生。看著大家都努力，我心裡那個擱置多年的考研夢，再度燃起。」

劉明提及考研初衷，一是給上二年級的女兒做個榜樣，二是天天跟學生們待在一起，自己也想再拚一把。在領導、同事和家人支持下，劉明當時一拍桌子說：「學！」他於2023年夏天開始備戰，2024年首次應試未能錄取，他不服氣，2025年再考，周一至周五下班後，在自習室與圖書館研讀至夜間12時。

據報導，在備考科目中，英語讓他倍感吃力，劉明回憶：「單詞忘得差不多了，閱讀理解像看天書，作文更是寫不出來。」他只能一遍遍背單詞、啃習題，並打電話向學校英語老師請教。

劉明說：「每天熬到半夜，最開始確實吃不消，但我相信堅持下去，總會有收穫。」當他看到擬錄取名單時，十分興奮地第一時間便將消息告訴妻子。

劉明在值班室看書的身影受到校內學生關注。學生周子寒表示：「我在圖書館好幾次碰到劉叔在學習備考。」學生張詩明也回憶：「我老在宿舍一樓看見他看書，起初根本沒在意，直到學校公眾號發了他『上岸』的消息，我才反應過來劉叔竟然背著我們偷偷發力。」

隨著錄取訊息發布，不少大二與大三的學生前往值班室向其交流考研心得與備考方法，劉明亦對學生毫無保留地分享經驗。

41歲考研，是不是有點晚？劉明可不這麼想，他說，夢想與年齡無關。