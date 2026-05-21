我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
工作中的劉明。（取材自華西都市報）
工作中的劉明。（取材自華西都市報）

成都大學橙園16棟宿舍樓的41歲宿管老師劉明，日前正式收到雲南財經大學公共管理專業碩士研究生的擬錄取通知。劉明身為宿管人員，在校園學習氛圍的感染下重拾求學夢想，他說自己第一次考研沒考上，心裡不服氣，2025年再考，「二戰」終於圓夢。學生也向他道賀：「劉叔，恭喜你終於上岸了，你是我們的榜樣」。

據華西都市報報導，山東泰安籍的劉明畢業於西南石油大學本科，2020年起擔任成都大學的宿管老師，日常工作時間為每日上午8時至傍晚6時。劉明受訪時表示：「來了成大以後，天天被學生們的學習氛圍影響著。晚上巡樓，自習室裡燈亮著，全是埋頭苦讀的學生。看著大家都努力，我心裡那個擱置多年的考研夢，再度燃起。」

劉明提及考研初衷，一是給上二年級的女兒做個榜樣，二是天天跟學生們待在一起，自己也想再拚一把。在領導、同事和家人支持下，劉明當時一拍桌子說：「學！」他於2023年夏天開始備戰，2024年首次應試未能錄取，他不服氣，2025年再考，周一至周五下班後，在自習室與圖書館研讀至夜間12時。

據報導，在備考科目中，英語讓他倍感吃力，劉明回憶：「單詞忘得差不多了，閱讀理解像看天書，作文更是寫不出來。」他只能一遍遍背單詞、啃習題，並打電話向學校英語老師請教。

劉明說：「每天熬到半夜，最開始確實吃不消，但我相信堅持下去，總會有收穫。」當他看到擬錄取名單時，十分興奮地第一時間便將消息告訴妻子。

劉明在值班室看書的身影受到校內學生關注。學生周子寒表示：「我在圖書館好幾次碰到劉叔在學習備考。」學生張詩明也回憶：「我老在宿舍一樓看見他看書，起初根本沒在意，直到學校公眾號發了他『上岸』的消息，我才反應過來劉叔竟然背著我們偷偷發力。」

隨著錄取訊息發布，不少大二與大三的學生前往值班室向其交流考研心得與備考方法，劉明亦對學生毫無保留地分享經驗。

41歲考研，是不是有點晚？劉明可不這麼想，他說，夢想與年齡無關。

劉明的考研筆記。（取材自華西都市報）
劉明的考研筆記。（取材自華西都市報）

石油

上一則

山西「明代長城」被毀 牆體攔腰斷 煤企停業、4人刑拘

下一則

香港蔚來私立中學開辦 內地教育品牌助人才子女求學

延伸閱讀

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽
高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」
在美國讀英語班(上)

在美國讀英語班(上)
北科大研究生控指導教授「不給我畢業」輕生 校方緊急回應

北科大研究生控指導教授「不給我畢業」輕生 校方緊急回應

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨