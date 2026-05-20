6歲兒想做蠶絲被 在家養1.2萬條蠶寶寶 武漢媽崩潰了

阮女士的兒子展示蠶繭。（取材自都市快報）

現代人寵娃沒極限？武漢 一名阮女士，因為6歲兒子說想養蠶給自己做床蠶絲被，於是養了1萬2千隻蠶，不但客廳裡擺滿了手工做的蠶房，每天還得餵牠們吃3、40斤的桑葉，「養蠶養到想報警」。

都市快報報導，阮女士表示，養蠶並非學校安排的作業，是給兒子養著玩的。前年她們開始養蠶，還用自家蠶繭自製了蠶絲扇。今年到了養蠶季節，兒子表示「想養蠶給自己做床蠶絲被」，於是他們網購了1萬顆蠶卵，再加上之前沒孵化的蠶卵，「這下我家大概有了1萬2千隻蠶寶寶」。

隨著蠶隻體型增大，食量大幅上升。阮女士表示，多時一天要吃掉30斤桑葉，「方圓十公里以內的桑樹都是我的目標，附近湖邊也有很多荒地桑樹，一天得摘3、40斤桑葉。」

採集回來的桑葉必須逐一片片擦乾，阮女士在社交平台發文，稱自己像個桑葉販子一樣狼狽扛貨，蠶寶寶們白白胖胖吃得嘎嘎香，一邊吃一邊拉，而她一邊害怕一邊收拾一邊崩潰，「養這麼多蠶寶寶真的累死了，我說丟掉吧。兒子就說，『媽媽，這是我的蠶絲被啊』」。

阮女士一家居住於90平方米的房屋中，1萬2千隻蠶全部安置在客餐廳，為了容納蠶隻，家中的家具經常需要挪動。在空間不足的情況下，他們利用多餘的鋼管與廢棄紙盒，搭建出多層蠶架，最高達1.2米，還在客廳與牆面分別建置了蠶房與繭房。 阮女士利用廢棄材料自製蠶房、繭房。（取材自都市快報）

圖為蠶和蠶繭。（取材自都市快報）

自5月14日起，蠶隻開始結繭，初期第一天收穫600個，第二天收穫1600個，後續總計達到五千多個蠶繭。阮女士的兒子放學後的首要任務即是餵食、清理與統計蠶繭。

阮女士透露，新鮮蠶繭需先用開水煮過以去掉蠶蛹與膠質，該程序由丈夫負責；雖然可以將蠶繭送往工廠進行機器壓製，但阮女士的丈夫計畫用手工方式一張張拉製。

阮女士表示：「家裡雖然到處都是桑葉味，但看著孩子每天忙忙碌碌、眼睛發亮地照顧它們，從一開始的十幾條蠶寶寶到現在的幾千個蠶繭，這份責任心和收獲的喜悅，比買的任何玩具都珍貴。」 阮女士家自製蠶絲扇。（取材自都市快報）

事件在網路傳播後，引發網友熱烈討論。有人認為「現在這年代家長們對孩子寵是真寵」，也有人開玩笑地表示「還好我兒子沒說想給自己做一台EUV光刻機」。另外也有網友持反對意見，說：「死腦筋有啥佩服的，有這閒工夫多幹兩天活就夠買一床了」。