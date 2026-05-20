暮年情緣／武漢養老院103歲翁、86歲婆 認識3個月閃婚

103歲的姜維弟與86歲的張梅菊在養老院相守終生。（取材自極目新聞）

武漢 江岸區的悅年華·頤養中心裡，清晨與傍晚的院子總會出現一對並肩散步的身影。103歲的姜維弟步伐穩健，86歲的張梅菊緊隨身側。兩人2025年相識於養老院 ，三個月後決定結婚相守餘生，如今迎來結婚一周年。這份相差17歲的暮年情緣，不僅得到院內所有人的祝福，更獲雙方子女全力支持。

極目新聞報導，103歲姜維弟曾在1950年代從湖南到武漢參與江城城市建設，退休 後，他的晚年生活充實雅致，堅持練習書法，筆墨沉穩工整，還自學葫蘆絲，是院內人人誇讚的「有才長者」。如今他年過百歲身子硬朗、思維清晰，心態格外樂觀豁達。

2025年2月，張梅菊正式入住悅年華・頤養中心，張婆婆一生勤勞本分、性情隨和，不喜歡熱鬧，閒暇時總安靜製作絲網花，巧手之下滿是溫柔。兩人在日常散步與交談中逐漸熟識。

短短兩三個月，姜爹爹看中張婆婆的善良純粹，張婆婆則被姜爹爹的才情與溫和打動。「我最欣賞他滿腹才華、為人謙和，和他相處既安心又踏實。」張婆婆談起老伴滿是讚許。相處數月後，兩人決定共同生活。2025年5月，在院方與住戶見證下舉行簡單儀式並拍攝婚紗照，張梅菊搬入姜維弟房間，開始同住。

報導指出，對於這份「閃婚」情緣，張婆婆笑著說：「晚輩都很開明，從不反對，還叮囑我們好好相伴、安享晚年。」她的兒媳更是直言，老人彼此照料、遠離孤單，便是晚輩最大的心願。

院方人員表示，兩人結伴後日常互動明顯增多，「笑容多了、話也多了」，兩人經常一起散步、聊天，精神狀態有所改善。目前兩人作息規律，姜維弟仍持續練習書法與樂器，張梅菊則繼續手工製作。

姜爹爹坦言，這便是他們的愛情保鮮秘訣與生活態度：飲食葷素搭配、作息規律，閒暇時各自培養愛好、相互陪伴；遇事互相體諒、少計較、多包容，真心對待彼此。