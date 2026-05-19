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「鞋襪濕怎上課」 湖北環衛工雨中背50學生蹚水過馬路

中國新聞組／北京19日電
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湖北一名環衛阿姨挺身而出化身「擺渡人」，陸續背了近50名學生蹚水過馬路。（取材自...
湖北一名環衛阿姨挺身而出化身「擺渡人」，陸續背了近50名學生蹚水過馬路。（取材自九派新聞）

湖北省荊門市受強降水影響導致路口積水，阻擋學生上學。環衛工人王順蘭見狀放下工具，在半小時內來回往返，陸續背了近50名學生蹚水過馬路。王順蘭表示：「學生要在教室裡待上一整天，晚上7、8時才能回家，穿著濕鞋濕襪坐一天，還怎麼好好上課呢？」這幕場景被路人拍下，迅速引發關注。

九派新聞報導，5月18日清晨6時許，已從事環衛工作九年的王順蘭正在掇刀區一路口進行清掃作業。當時由於雨勢較大，路口積水深至沒過腳踝，導致正要上學的學生們在路邊進退兩難。王順蘭隨即開始在積水中來回協助，陸續將孩子們背過馬路。

目擊並拍攝影片的市民許女士表示，當天她送孩子上學途中，發現該路口積水較深以致孩子難以通行，隨後便看到環衛工人冒著大雨，一趟趟背著孩子們蹚過積水路段。據了解，王順蘭當天背負的多為初中生，其中不少學生的個頭甚至比她本人還要高大，受幫助的學生隨後也紛紛向她表達感謝。

面對採訪，王順蘭反覆表示，這只是一次力所能及的舉手之勞。她稱這都是小事，只要不讓孩子們的鞋子打濕就好，且換作任何一個人看到這種情況，應該都會提供幫助。

湖北一名環衛阿姨挺身而出化身「擺渡人」，陸續背了近50名學生蹚水過馬路。（取材自...
湖北一名環衛阿姨挺身而出化身「擺渡人」，陸續背了近50名學生蹚水過馬路。（取材自九派新聞）

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