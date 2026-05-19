武漢化工廠釀癌症村？逾1成村民重病 環保局：沒汙染

醬油色的汙水照片。（取材自大象新聞）

「妻子43歲罹患白血病，五年後換26歲的兒媳確診……」，在湖北武漢 新洲區黃土坡村，村民罹患癌症 和白血病的比率驚人地高，且大多數都是50歲以下的青壯年。村民懷疑一切都和村頭的泡花鹼工廠有關，而當地環保部門堅稱「沒有汙染」、「早已停產」，但村民認為該工廠仍在偷偷生產，質疑在嚴苛的環保要求下，這家工廠為什麼遲遲「關不掉」？

大象新聞報導，黃土坡村戶籍人口僅585人，村民統計，近年來已有62人罹患癌症或白血病，多數為50歲以下青壯年；其中自2015年至今就有34人患病，19人死亡。 其中三個墳墓為患癌去世的村民。（取材自大象新聞）

當地村民58歲徐文階表示，他的妻子於2012年確診白血病，治療四年後去世；2017年，26歲的兒媳也確診白血病，「醫生曾問我家附近有沒有化工廠，我當時還說沒有」。他後來看到村民舉報工廠汙染的影片，才重新注意到這家位於村北的工廠。

村民代表張建勇表示，村裡直到2016年才接通自來水，此前長期飲用地下水。村民稱，鄰近村莊並未出現類似情況，多個無血緣關係家庭也接連有人患病，因此懷疑與環境因素有關。

公開資料顯示，昌盛泡花鹼廠原為公社鐵廠，後改為生產泡花鹼（矽酸鈉）與水玻璃產品的化工廠。武漢市生態環境局2022年調查發現，該廠未取得環評及排汙許可，且位在禁止建化工廠的生態控制線內。

村民表示，工廠過去長期排放深色汙水。徐文階提供的照片顯示，2022年排汙溝內汙水呈「醬油色」，沿坡流經菜地後匯入池塘。附近村民李香桂稱，工廠生產期間粉塵嚴重，「菜葉子上都落了厚厚一層灰」。

2022年4月，村民向武漢市長熱線及新洲區生態環境分局反映情況。村民稱，在官方取樣前，工廠曾接獲新洲區生態環境分局一名工作人員通知封堵排汙口；且環保部門在暴雨後對池塘出水口採樣，「池塘裡都是剛下的雨水，這樣取水樣有什麼意義？」

同年5月，武漢市生態環境局綜合執法支隊到場調查，確認工廠存在汙染問題，並查實其無環評、無排汙許可等情況。第三方檢測報告顯示，工廠汙染數據超標，包括總鹼度29214mg/L、化學需氧量570mg/L，色度超標500倍。

2022年6月，村民再次發現灌溉溝渠內魚類大量死亡、水體發黑。其後，新洲區生態環境分局向工廠下達責令改正違法行為決定書，並於同年8月處以20萬元（人民幣，約2.9萬美元）罰款。 武漢市新洲區昌盛泡花鹼廠。（取材自大象新聞）

2024年6月，第三方檢測發現，在工廠被勒令停產兩年多後，徐文階家井水中的錳含量仍超標三倍。2026年3月，湖北省生態環境廳督辦函指出，昌盛泡花鹼廠「疑似存在偷偷生產的行為」。

不過，新洲區生態環境分局回覆稱，工廠關鍵設備已拆除或閒置，未發現恢復生產跡象。村民則表示，工廠一直在偷偷生產，在村民現場拍攝的影片中，鍋爐、壓濾機及存儲罐等設備仍然存在。

目前，村民持續要求公開執法記錄與檢測原始數據，希望釐清村內癌症與白血病高發情況是否與工廠汙染有關。「我們的要求並不高，只是希望有權威的專家或部門給我們一個明白的說法，畢竟，這牽扯到村裡幾百人的生命」，徐文階說。