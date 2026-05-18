健身房藏殺機？ 湖北女用爬樓機摔倒身亡 夫：店家只負20%責任

事發後，健身房的爬樓機貼上「修理中」字樣。（取材自中國新聞周刊）

湖北省安陸市近日發生一起健身意外事故。一名30歲的孫姓女子在當地一家健身俱樂部鍛鍊時，不慎從爬樓機上摔倒，經搶救無效死亡。由於健身房內未安裝監控攝影機，家屬與商家在責任認定上未能達成共識，溝通陷入僵局。目前，死者家屬正準備提起民事訴訟，當地公安部門則已排除刑事案件。

中國新聞周刊報導，死者丈夫胡先生表示，孫女士平時有健身習慣。今年4月23日，她看到「MS瑜伽健身俱樂部」的推廣視頻，被「0基礎專業教學」、「專業專注」的宣傳吸引，隨即購買了68元（人民幣，下同，約10美元）的一對一私教課，長度為60分鐘，沒想到「下午兩、三時過去，四時多出了意外」。

胡先生回憶，因他在外地工作，事發後老家警方打來電話，親戚立即前往醫院，但醫生很快宣告孫女士經搶救無效身亡。安陸市人民醫院的門急診病歷顯示，孫女士被送往醫院時出現「意識喪失、口唇紫紺，胸廓無起伏，心音無」等情況，頭枕部還有3×3公分大小的血腫。醫師急診診斷其呼吸心跳驟停、閉合性顱腦損傷重型，經過110分鐘搶救，宣告搶救無效死亡。

家屬表示：「健身房沒有安裝攝像頭，在場目擊者說聽到砰的一聲，過去一看人已經倒在了地上。」工作人員告知，孫女士在上完私教課後提出想要體驗爬樓機，「教練給她調好了幾分鐘後離開，她上去練好了幾分鐘就摔倒了」。

報導指出，事發後，健身房給爬樓機貼上了「修理中」的字樣。胡先生認為商家沒有安全標識與提醒義務，應承擔主要責任，「但老闆說她是意外摔倒，跟健身房沒有任何關係，最多承擔20%的責任」。

天眼查顯示，該俱樂部註冊名稱為安陸市夢思健身工作室，成立於2022年。目前該健身房已暫時關閉，孫女士的遺體停放在當地殯儀館。

針對爬樓機的安全性，資深健身教練曉月說，爬樓機對初學者有一定的門檻，需循序漸進地練習，「初學者一般不建議用爬樓機，尤其是初次去健身房的人，可能連跑步機都不習慣」。曉月表示，爬樓機比爬坡累且機器較高，「摔下來確實危險」，「除非初學者強烈要求使用爬樓機做有氧，私人教練一般不會主動教學」。

陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善律師認為，若因機械故障導致摔倒身亡，健身房未履行器材檢修與安全保障義務，需承擔全部賠償責任；若因自身操作不當摔倒，健身房未履行指導與警示義務亦存在過錯，需承擔次要甚至同等責任。

趙良善進一步表示：「健身房未安裝監控導致事故經過無法核實，構成舉證不能，可以直接推定健身房存在過錯。」他說明，在無法查清摔倒原因的情況下，死者家屬可直接向法院主張全部人身損害賠償，無須自行舉證。