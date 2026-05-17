北京驚現山寨日本「一蘭拉麵」還標榜創業於大飢荒年代

北京山寨版「一蘭」在外賣平台「美團」上的菜單，也完全複製正版的「一蘭豚骨拉麵」等選項。（取材自微博）

日本 知名連鎖拉麵品牌「一蘭」（Ichiran）經常一位難求，港媒報導，北京竟然因此冒出一家「山寨版一蘭」，其招牌、商標設計甚至菜單內容幾乎全盤照抄，引起日本網民強烈憤慨。日本一蘭總部隨即作出回應，證實法務部門已著手處理相關維權事宜。

報導稱，有網民於社交平台X分享照片，指北京街頭出現一間外觀與正版極度相似的「一蘭拉麵」。雖然整體視覺都採用標誌性的黑、紅、綠三色，但細看之下仍能發現端倪。

正版招牌標註「昭和35年創業」，山寨版則改為「建國65年創業」；正版英文名稱為ICHIRAN，山寨版則少了個I，變成「ICHRAN」原本的圓形圖樣亦被微調。

港媒指出，北京山寨版「一蘭」不僅是門面，在大陸外賣平台「美團」上的菜單，也完全複製正版的「一蘭豚骨拉麵」等選項。網民紛紛炮轟離譜，感嘆「模仿得這麼像，不仔細看真的會被騙」。也有日本網民諷刺：「連喬丹（Jordan）都能變冒牌貨，這就是他們的日常。」

針對今次侵權事件，日本一蘭官方緊急澄清，強調旗下所有店舖均為直營，從未進行任何加盟或品牌授權。官方指出，一蘭在海外僅於香港 、台灣及美國紐約設有直營店，目前在中國內地（包括北京）並無任何分店。

日本「一蘭」的招牌有「昭和35年創業」，北京山寨版「一蘭」招牌則是「建國65年創業」。有日本網友因此諷刺說，創業65年啊，那不是大飢荒時期、人吃人的年代嗎？

所謂大飢荒年代是指1959年至1961年間，因毛澤東發動「大躍進」等政治活動，導致中國發生全國性饑荒。新華社前高級記者楊繼繩在其著作《墓碑》中指出，中國三年大饑荒並非天災而是人禍，這段期間約有3,600萬人餓死。若加上少出生的人數，中國總人口損失高達約7,600萬人。

不過北京山寨版「一蘭」招牌所稱「建國65年創業」，中文的意思應該是指中共建政後65年創立，亦即於2014年成立。但估計這也是假訊息，山寨版「一蘭」不可能存在超過十年至今才被發現。