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AI翻譯衝擊 中國多所大學撤銷或停招外文系

記者謝守真／即時報導
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受AI翻譯衝擊，中國多所大專院校撤銷或停招外文相關科系。圖為中國一家科技公司開發...
受AI翻譯衝擊，中國多所大專院校撤銷或停招外文相關科系。圖為中國一家科技公司開發的多語種AI透明螢幕即時翻譯系統。（新華社）

因應人工智慧（AI）衝擊，中國高等教育正加速調整學科布局，外文類科系首當其衝。近期中國多所大專院校撤銷或停招外文相關科系，並同步推動「外語＋」跨學科轉型，部分外文院校甚至開始引入數據科學、AI等工科方向。分析認為，這不僅反映單一語言能力的邊際效益下降，也顯示高校人才培養正由傳統文科導向，轉向更貼近產業需求的複合型能力架構。

第一財經指，中國教育部近期公布的2025年度大專院校學士專業備案結果顯示，部分省份同步調整專業。在新增151個本科專業點的同時，江蘇高等學校撤銷55個專業點，涵蓋電子商務、旅遊管理、市場行銷、廣告學、日文及朝鮮語等專業。

據中國高等教育數據研究機構「麥可思研究」統計70所高校停招專業名單，共涉及525個學士專業，其中語言類調整尤為明顯，日文、德文及翻譯等專業停招較多。過去外語類專業曾為擴招重點，但在AI翻譯工具普及與國際環境變化下，培養模式持續調整。

事實上，中國近年已有多所大專院校調整外文相關專業，2023年中國科學技術大學撤銷英文學士專業，成為首個撤銷英文專業的985高校。2024年，北京語言大學停止俄文筆譯、西班牙文筆譯、日文筆譯等多個小語種專業碩士招生。上海財經大學已停招包括英文在內的12個專業，華東師範大學也停招德文、翻譯等24個專業。

廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，AI發展對多個領域衝擊明顯，其中外語類專業受影響尤為突出。麥可思研究院則分析，AI進入翻譯、文本生成、跨語言溝通領域後，傳統語言優勢被削弱，外文院校開始重新思考人才培養方向，專業布局逐步由語言、翻譯轉向資料科學、AI與大數據等領域。

其中，四川外國語大學新增數據科學與大數據技術等專業，廣西外國語學院新增工科類專業，上海外國語大學則設立跨學科研究機構並開設相關微專業。

麥可思分析，過去，大學間的學科邊界十分清晰，外文院校學語言，理工院校搞技術，但在AI時代，這種邊界正在快速模糊。因為單一學科能力，越來越難滿足未來產業需求。

另，由於當前文理院校或語言類、財經類等文科較為突出的院校也正在加速發展新工科。丁長發說，當前，文科為主的院校確實面臨較大挑戰，需要加快轉型，引進理工科的師資，設置相關的課程，透過將原有的文科優勢與理工科結合，培養符合經濟社會發展需要的複合型人才。

教育部

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