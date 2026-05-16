我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

帥到被懷疑是AI 中南大學181公分學長露出六塊肌 為高考生加油

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

學霸+顏霸，將會是絕殺。湖南長沙中南大學鄧迪國際學院181cm大四學長高宇恆日前錄高考加油視頻，帥出圈。高宇恆被網友稱為「AI建模臉」，「181cm」等標籤的討論持續升溫。他15日透露已保研同濟大學土木專業，「玩的時候玩，學的時候認真學」。對帥得被質疑是AI，他說，只是普通帥哥，目前單身，被要聯繫方式出於禮貌都會同意。

綜合瀟湘晨報、三湘都市報報導，近日，中南大學兩名男生拍攝了一條為高考學子加油的短視頻，其中一名男生高宇恆因顏值出眾、氣質清爽而迅速走紅，被網友稱為「AI建模臉」。

高宇恆15日稱，他不是「建模臉」，只想為所有考生加油。可能是因為那條視頻用了畫質修復，所以有一點點的AI感，「我覺得大家就是有點誇大，其實就是普通的小帥哥吧。」

湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

高宇恆表示，此次爆火的高考加油視頻，對他來說是一場意外之喜。

高宇恆說，他是福建福州人，目前就讀於中南大學鄧迪國際學院，已保研上海同濟大學。

湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

當被問到「平常要聯繫方式的人多嗎？」他表示基本都會給，但是可能不會有更多的講話，因為我怕他（她）尷尬。

對此，不少網友表示，「聽說已經有男盆友了，女士們可以靠邊站了」、「眉毛可以啊，都快長到太陽穴了，好看一張皮而已，30歲之後啥也不是了」、「土木專業，工作後一年後廢了」、「該不該說都想說，不該拿學生顏值來出圈來招生，這樣的好苗子更應該保護讓他好好學習」。

距離2026年高考僅剩不到一個月，高宇恆結合自身經歷送上備考建議：「想勸大家放平心態，高考只是人生一小段旅程，穩住心態、穩步前行才最重要。希望大家從容應考，正常發揮，不負十年寒窗的努力！」

高考

上一則

中國個人所得稅收顯著成長 分析：大數據徵管奏效

下一則

香港機場T2於27日啟用 年分流800萬旅客

延伸閱讀

曾每月拍片29天 「霸總爹」被AI演員甩下車

曾每月拍片29天 「霸總爹」被AI演員甩下車
曾一個月領1.5萬元 …「超級中學生」恰好踩在風口上

曾一個月領1.5萬元 …「超級中學生」恰好踩在風口上
高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」
校園掀起轉系潮…「AI打不倒」的科系？ 師長給不出答案

校園掀起轉系潮…「AI打不倒」的科系？ 師長給不出答案

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
身高190公分的美國總統川普與中國國家主席習近平在北京天壇的合照，川普肩膀位置明顯高了習近平一大截。(新華社)

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

2026-05-15 07:30
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味