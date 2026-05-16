影／站門口開吃 黃仁勳打卡「老北京炸醬麵」 抖音團購銷售大增77%

輝達CEO黃仁勳15日現身北京南鑼鼓巷，品嘗炸醬麵、稻香村等地道北京美食。 （美聯社）

輝達 CEO黃仁勳 15日現身北京南鑼鼓巷，品嘗炸醬麵、稻香村等地道北京美食。影片中，黃仁勳端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊吃邊與食客交流，「太好吃了！」。隨後，#跟著黃仁勳打卡老北京炸醬麵、#北京網友偶遇黃仁勳等話題登上抖音 熱榜。截至目前，相關熱點話題曝光1.77億，科技大佬種草帶動抖音炸醬麵熱度攀升，平台炸醬麵品類團購銷售額支付增長77%。

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北京晚報報導，黃仁勳對中國地道美食頗為青睞，先前曾打卡上海菜市場吃小籠包並引發關注。本次品嘗老北京炸醬麵後，據觀察，方磚廠69號炸醬麵商家已在抖音及時上線「黃仁勳打卡同款套餐」，以滿足更多顧客追同款追熱度的即時消費需求。

15日當天，大量網友自發影片300多條關注打卡，品牌自身也連續發布多條影片分享黃仁勳現場體驗盛況，並有達人當天到店直播和探店，達人開播3小時直播間曝光人數超過41萬，品牌搜索次數增長268%。

這股流量迅速轉化為實實在在的銷量，抖音團購頁面顯示，「黃仁勳打卡同款」黑豬肉炸醬麵團購套餐已超10萬單。此外，方磚廠69號炸醬麵「黃仁勳打卡同款」老北京爆肚粉、米其林榮耀四人餐等團購品也頗受歡迎，訂單持續攀升。

方磚廠69號炸醬麵起步於北京胡同，憑藉匠心品質連續多年斬獲米其林推薦。在抖音生活服務，憑藉「線上種草+線下旅遊打卡」的閉環，品牌不僅強勢登榜抖音心動餐廳榜單與年度人氣榜，更成功將這碗特色麵食升級為北京旅遊的「必打卡地標」。目前，其抖音專屬話題播放量已突破4.2億次。

新京報報導，方磚廠69號炸醬麵表示，這是黃仁勳第二次「打卡」老北京炸醬麵。方磚廠69號炸醬麵北京40多家門店已上線「黃仁勳打卡同款炸醬麵」以及「黃仁勳打卡同款奶皮子優酪乳」兩款團購套餐。

除了方磚廠69號炸醬麵，黃仁勳此行還打卡了稻香村、紫光園、蜜雪冰城等門店，品嘗了老北京豆汁兒、奶皮子優酪乳等多種地道北京美食，相關團購商品也在抖音平台迎來熱銷。