獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

獲得輝達CEO黃仁勳青睞的蜜雪冰城，隨即展開宣傳攻勢，小程序火速上線「大佬同款」專區。（取材自快科技）

美國總統川普15日結束訪華行程，但輝達 CEO黃仁勳 則是到訪北京南鑼鼓巷「掃街」，先是吃了炸醬麵，之後「品嘗」一口豆汁。黃仁勳還花了人民幣8元買了蜜雪冰城 的蜜桃四季春果茶邊走邊喝。獲得黃仁勳青睞的蜜雪冰城，隨即展開宣傳攻勢，火速上線「大佬同款」專區，還稱「液冷降溫和蜜桃四季春更配。」

新浪財經、快科技報導，南鑼鼓巷蜜雪冰城門店店長表示，當時黃仁勳一行進店後，他們就認出了他，並推薦了店裡的各式飲品。「他們進來點了兩杯蜜桃四季春，一杯人民幣8元，由隨行人員掃碼付款。」店長說，黃仁勳接過飲品後當場品嘗，「喝完後對我們豎起了大拇指。」

蜜雪冰城先在官方微博發帖，稱「液冷降溫和蜜桃四季春更配哦。」配圖海報中，展示了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，旁邊又加上了一件黑色皮衣和一張顯卡，明顯借黃仁勳的經典造型和輝達顯示作宣傳。

有網友在評論區表示：「黃仁勳同款是吧。」蜜雪冰城則回覆稱：「對，沒錯，喝的蜜桃四季春。」

此外，蜜雪冰城的點單小程式也火速上線「大佬同款」專區，讓消費者點選黃仁勳同款的飲品。

同花順財經分析，輝達CEO黃仁勳在北京南鑼鼓巷蜜雪冰城門店，購買人民幣8元飲品，引發網路熱議。這一舉動不僅展現親民形象，也讓外界再次聚焦蜜雪冰城以極致性價比為核心的成功商業模式。

蜜雪冰城的商業邏輯可追溯至創立之初。董事長張紅超於1997年借款人民幣3000元在鄭州擺攤起家，2006年憑藉人民幣2元甜筒打開市場，透過低價爆品吸引首批用戶，形成口碑傳播。

蜜雪冰城商業模式的核心在於「飛輪效應」，性價比提升帶動用戶滿意度與銷量增長，進而降低採購成本，形成良性循環。