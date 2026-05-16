我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島鐵路勞資談判破裂 16日零時起罷工 北美通勤鐵路系統恐癱瘓

輝達財報和零售業績下周登場 通膨油價高懸 AI行情面臨真正考驗

武漢103歲和86歲老人閃婚滿周年 「孤獨感徹底消失」

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
103歲的姜維弟老人和86歲的張奶奶。（取材自九派新聞）
103歲的姜維弟老人和86歲的張奶奶。（取材自九派新聞）

武漢103歲的姜維弟與86歲張奶奶近日迎來結婚一周年。兩人去年在養老院相識後，僅三個月便決定結婚，並拍攝婚紗照。姜維弟表示，「現在感覺終於有個家了」、「孤獨感徹底消失了」，兩人平時一起吃飯、散步，還會一同唱歌、做手工，原本的孤獨感也隨之消失。兩人相差17歲的婚姻，也在網路上引發關注。

九派新聞報導，103歲的姜維弟目前居住於武漢一間養老院，與86歲張奶奶同住雙人房。房內擺放手工花與書法作品，兩人去年5月在養老院舉行簡單儀式，並拍攝婚紗照，之後開始共同生活。

姜維弟表示，張奶奶於去年2月入住養老院，兩人很快熟識。當時張奶奶住在他對面房間，因室友經常外出打麻將，兩人便逐漸有更多交流機會，後來還一起到天台散步。姜維弟說，張奶奶喜歡做手工花，自己則常去陪她聊天，兩人相處後決定交往。

對於兩人相差17歲，姜維弟表示，起初外界確實有不同看法，但雙方子女都表示支持。他說，張奶奶從不在意他的年齡，也不會詢問財產與房子，「只要人品好、身體好，個性合得來就可以」。

姜維弟提到，過去與子女同住時生活熱鬧，後來子女各自成家，加上妻子離世，雖然在養老院生活穩定，但仍感到孤單。他表示，與張奶奶組成新家庭後，「以前的那種孤獨感徹底消失了」，兩人平時會互相提醒做保健操，也會一起散步、聊天。

張奶奶則表示，姜維弟個性溫和、待人謙遜，雖然已經103歲，但仍喜歡寫字、畫畫與練樂器，平時也保持學習與活動習慣。她說，姜維弟思想開明，看起來比許多七、八十歲長者還硬朗。

除了分享婚後生活，姜維弟也談到自己的生活習慣。他表示，目前身體沒有高血壓、高血糖等問題，平時不挑食，米飯、麵食與雜糧都會食用，每天固定攝取雞蛋、牛奶與水果，維持營養均衡。

他也提到，自己長年維持規律作息，早睡早起，平時會練書法、唱歌與演奏樂器，張奶奶則做手工花，兩人會一起「自娛自樂」。姜維弟表示，生活除了飲食與作息，也要保持興趣與與人互動，「每天要做一點自己想做的事情」。

103歲的姜維弟老人和86歲的張奶奶。（取材自九派新聞）
103歲的姜維弟老人和86歲的張奶奶。（取材自九派新聞）

武漢 養老院

上一則

影／站門口開吃 黃仁勳打卡「老北京炸醬麵」 抖音團購銷售大增77%

延伸閱讀

「那些年」男星不婚不生 白天認愛晚上就被分手

「那些年」男星不婚不生 白天認愛晚上就被分手
96歲羅一玲 照顧長者不遺餘力

96歲羅一玲 照顧長者不遺餘力
與林志玲遠距戀 AKIRA自曝為了約會「曾當天來回日台」

與林志玲遠距戀 AKIRA自曝為了約會「曾當天來回日台」
河南老家

河南老家

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？