武漢103歲和86歲老人閃婚滿周年 「孤獨感徹底消失」

103歲的姜維弟老人和86歲的張奶奶。（取材自九派新聞）

武漢 103歲的姜維弟與86歲張奶奶近日迎來結婚一周年。兩人去年在養老院 相識後，僅三個月便決定結婚，並拍攝婚紗照。姜維弟表示，「現在感覺終於有個家了」、「孤獨感徹底消失了」，兩人平時一起吃飯、散步，還會一同唱歌、做手工，原本的孤獨感也隨之消失。兩人相差17歲的婚姻，也在網路上引發關注。

九派新聞報導，103歲的姜維弟目前居住於武漢一間養老院，與86歲張奶奶同住雙人房。房內擺放手工花與書法作品，兩人去年5月在養老院舉行簡單儀式，並拍攝婚紗照，之後開始共同生活。

姜維弟表示，張奶奶於去年2月入住養老院，兩人很快熟識。當時張奶奶住在他對面房間，因室友經常外出打麻將，兩人便逐漸有更多交流機會，後來還一起到天台散步。姜維弟說，張奶奶喜歡做手工花，自己則常去陪她聊天，兩人相處後決定交往。

對於兩人相差17歲，姜維弟表示，起初外界確實有不同看法，但雙方子女都表示支持。他說，張奶奶從不在意他的年齡，也不會詢問財產與房子，「只要人品好、身體好，個性合得來就可以」。

姜維弟提到，過去與子女同住時生活熱鬧，後來子女各自成家，加上妻子離世，雖然在養老院生活穩定，但仍感到孤單。他表示，與張奶奶組成新家庭後，「以前的那種孤獨感徹底消失了」，兩人平時會互相提醒做保健操，也會一起散步、聊天。

張奶奶則表示，姜維弟個性溫和、待人謙遜，雖然已經103歲，但仍喜歡寫字、畫畫與練樂器，平時也保持學習與活動習慣。她說，姜維弟思想開明，看起來比許多七、八十歲長者還硬朗。

除了分享婚後生活，姜維弟也談到自己的生活習慣。他表示，目前身體沒有高血壓、高血糖等問題，平時不挑食，米飯、麵食與雜糧都會食用，每天固定攝取雞蛋、牛奶與水果，維持營養均衡。

他也提到，自己長年維持規律作息，早睡早起，平時會練書法、唱歌與演奏樂器，張奶奶則做手工花，兩人會一起「自娛自樂」。姜維弟表示，生活除了飲食與作息，也要保持興趣與與人互動，「每天要做一點自己想做的事情」。