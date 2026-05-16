清華公告1博士生失聯被退學 全網狂猜：被帶到詐騙園區？

清華大學近日發布一則引人關注的公告，對該校人文學院2019級全日製博士研究生葛同學作出予以退學處理的決定。由於校方難以聯繫到葛同學本人，無法直接送達該決定，這起因學生「失聯」而不得不透過公告清退的事件，隨即在網路上引發廣泛討論，還有網友擔心「不會被騙去園區了吧！」

都市快報報導，根據清華大學的公告內容，被清退的葛同學於2024-2025學年春季學期末已達到最長修業年限，但處於「未畢業且未結業」的狀態。校方依據《清華大學研究生學籍管理規定》，經2026年4月13日教務長辦公會討論通過，決定予以退學處理。公告也指出，當事人如對處理決定有異議，可在決定送達之日起十日內，向清華大學學生申訴處理委員會提出書面申訴，自公告發出之日起滿十個工作日即視為送達。

針對這起失聯退學事件，網路輿論反應熱烈且看法不一。有網友對失聯原因展開猜測，表示「不會被騙去園區了吧！裡面說聯繫不上本人有點恐怖」，也有人猜測「跑國外了」、「不會潤了吧」。

另一部分網友則對校方作法表示理解，「還好是人文學院的，對科技發展沒有絲毫影響」、「就應該這樣，學業不認真完成，人都無法聯繫了還留著幹嘛」；但也有理性聲音提出質疑：「不太理解這些失聯的，如果找到下家了，也要來學校辦理相關手續吧」。

事實上，這類博士生遭清退的事件在該校並非孤例。2026年1月，清華大學社科學院就曾對兩名入學超過十年（分別為2010級與2013級）的博士生啟動退學程序，當時的理由均為「未請假且逾期兩周未註冊」。這反映出中國頂尖高校近年來普遍強化「嚴進嚴出」的政策，透過定期清理超期占籍的學生，以達到優化教育資源分配的目的。

此事件也引發公眾對於高校培養機制與博士生個體困境的深度探討。輿論分析指出，人文社科領域的博士生常面臨論文發表難、就業回報周期長等焦慮，當事人可能因科研壓力、導師關係或職業規畫轉向而選擇主動放棄。

同時，博士生的高抑鬱發生率也讓部分觀點認為，逃避可能是應對挫敗感的被動選擇。此案不僅凸顯了高校建立學業早期預警與心理幫扶機制的重要性，也展現了社會大眾對名校光環及學術退出機制的多元反思。