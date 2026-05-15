重慶百年馬家洋房再拍 限中籍買家、不得轉讓外國人

重慶一棟百年古建築以399萬元掛拍，僅限中國人競買，不得轉讓抵押給外國人。(取材自 極目新聞)

重慶市文物建築馬家洋房近日再次在拍賣 平台上架，起拍價為399萬元(約58.7萬美元)，拍賣設有限中國國籍的人競買、且不得轉讓、抵押給外國人的限制條件。馬家洋房始建於1908年，為當地客家馬氏家族遺址，洋房曾歷經多次拍賣，現為重慶市文物保護單位。

極目新聞報導，馬家洋房位於重慶市江津區支坪鎮，建築面積約2150.68平方米，使用期限可到2059年6月12日。將於5月28日開拍，目前尚無人報名。

該建築產權多次變動。2009年，一家企業取得馬家洋房並用於辦公及生產，其後因涉及案件被依法查封。2022年，法院在執行相關案件時，將其作為可供處置財產進行司法拍賣。

近年來，馬家洋房曾多次拍賣。2024年11月首次以1180萬元起拍流拍，其後降價重新拍賣，最終以681萬元成交。拍賣公司表示，現任業主取得後未進行開發或出租，這次委託該公司拍賣的是最有價值的馬家洋房一棟樓，附屬建築會分開拍賣。

報導指出，拍賣公告提示，如拍賣期間或成交後，當地政府或文旅部門提出收購，或因行政因素介入，交易可能被中止並全額退還款項。

該工作人員表示，馬家洋房作為重慶市市級文物，這次拍賣僅限中國國籍的人競買，競買成功後，不得轉讓、抵押給外國人。後續業主可以將其改造為民宿、博物館或會所等，但修繕改造時要獲得重慶市文物局的批准。