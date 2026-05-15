我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工

央視拿下世界盃中國轉播權 傳砍價逾6成

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
身高190公分的美國總統川普與中國國家主席習近平在北京天壇的合照，川普肩膀位置明...
身高190公分的美國總統川普與中國國家主席習近平在北京天壇的合照，川普肩膀位置明顯高了習近平一大截。(新華社)

美國總統川普訪中並與中國國家主席習近平舉行「川習會」，在台灣、貿易等議題之外，兩人同框畫面中的「身高差」意外成為外界關注焦點。儘管外界普遍認為身高約190公分的川普應明顯高於習近平，但多個公開畫面顯示，兩人看起來幾乎等高，在新華社公開的天壇合照中，似乎可見端倪，但有網友仍稱習的「身高之謎」仍無解。

綜合媒體報導，習近平的身高多年一直是外界熱議話題，中國官方從未正式公開習近平身高，但外界普遍推測約在180公分上下。此次他與川普同框再度引發討論。

習近平在人民大會堂的盛大儀式中，高規格迎接川普。根據美聯社、路透的畫面顯示，習近平與川普握手寒暄後經過軍隊儀仗隊與學童，兩人比肩而行幾乎看不出10公分的身高差距。還有媒體捕捉到兩人受訪時，川普站在習近平身旁時，兩人竟看起來幾乎一樣高。

但仔細看畫面，川普疑似刻意張開雙腳、微微駝背壓低身高。外界也猜測「秘密可能藏在鞋子裡」，或是與拍攝角度有關，才讓習近平的身高與川普相近。

官媒新華社14日發布了川普與習近平在北京天壇的合照，攝影師由正面拍攝兩人，因此兩人的身高差出現較明顯的對比。川普的下巴大概與習近平嘴唇處同高，川普的眼睛大約與習近平的眉毛同高。

對照2025年10月底的川習會，2人的合照看起來差不多高。但2019年兩人在大阪G20峰會見面時，川普明顯高出習近平半顆頭左右。

中國國家主席習近平會見178公分的國民黨主席鄭麗文時，兩人看來身高相當。(新華社...
中國國家主席習近平會見178公分的國民黨主席鄭麗文時，兩人看來身高相當。(新華社)

▲ 影片來源：youtube平台@bbcnewschinese（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

習近平 川普 川習會

上一則

「小馬雲」成年後直播首秀 紅髮+耳釘 全程只說1句話

延伸閱讀

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
川普超想跟習近平「交朋友」？分析川習肢體語言：對盟友沒這麼熱絡

川普超想跟習近平「交朋友」？分析川習肢體語言：對盟友沒這麼熱絡
川普放軟、習近平畫台灣紅線 紐時：中國已視自己為對等超級強權

川普放軟、習近平畫台灣紅線 紐時：中國已視自己為對等超級強權

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。（歐新社）

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

2026-05-13 08:10

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了