習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

身高190公分的美國總統川普與中國國家主席習近平在北京天壇的合照，川普肩膀位置明顯高了習近平一大截。(新華社)

美國總統川普 訪中並與中國國家主席習近平 舉行「川習會 」，在台灣、貿易等議題之外，兩人同框畫面中的「身高差」意外成為外界關注焦點。儘管外界普遍認為身高約190公分的川普應明顯高於習近平，但多個公開畫面顯示，兩人看起來幾乎等高，在新華社公開的天壇合照中，似乎可見端倪，但有網友仍稱習的「身高之謎」仍無解。

綜合媒體報導，習近平的身高多年一直是外界熱議話題，中國官方從未正式公開習近平身高，但外界普遍推測約在180公分上下。此次他與川普同框再度引發討論。

習近平在人民大會堂的盛大儀式中，高規格迎接川普。根據美聯社、路透的畫面顯示，習近平與川普握手寒暄後經過軍隊儀仗隊與學童，兩人比肩而行幾乎看不出10公分的身高差距。還有媒體捕捉到兩人受訪時，川普站在習近平身旁時，兩人竟看起來幾乎一樣高。

但仔細看畫面，川普疑似刻意張開雙腳、微微駝背壓低身高。外界也猜測「秘密可能藏在鞋子裡」，或是與拍攝角度有關，才讓習近平的身高與川普相近。

官媒新華社14日發布了川普與習近平在北京天壇的合照，攝影師由正面拍攝兩人，因此兩人的身高差出現較明顯的對比。川普的下巴大概與習近平嘴唇處同高，川普的眼睛大約與習近平的眉毛同高。

對照2025年10月底的川習會，2人的合照看起來差不多高。但2019年兩人在大阪G20峰會見面時，川普明顯高出習近平半顆頭左右。

中國國家主席習近平會見178公分的國民黨主席鄭麗文時，兩人看來身高相當。(新華社)

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