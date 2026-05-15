太巧合？中90後夫妻同罹罕病癱瘓 醫師猜測同一病原體

夫妻倆現狀。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

一段「90後新婚夫妻同患罕見病癱瘓」的視頻近日在網上流傳，引發關注和熱議。網友對夫妻倆的遭遇表示同情和鼓勵，還有人幫著討論分析病因。但也有網友感到疑問：「夫妻同患罕見病，有這麼巧合嗎？」醫師表示，可能是感染同一病原體。

紅星新聞報導，視頻發布者、當事人李亞楠表示，他和妻子趙女士於2025年先後確診為免疫介導性腦幹腦炎，雙雙癱瘓在床，生活無法自理。直到今年2月，他僅恢復部分語言能力和肢體能力；妻子仍處於有意識，但四肢癱瘓、僅可正常進食的狀態。

他稱，發布短視頻是想通過分享夫妻患病、康復期間的生活，倡導積極樂觀的態度與病痛抗爭，更希望獲得流量，通過直播帶貨、網路賣貨等掙錢，為後續康復補貼一些治療費用。

據報導，李亞楠表示，他是天津人，現年32歲，一場突如其來的疾病，將他人生按下了暫停鍵。

2022年，從事房產銷售的他與90後遼寧女子趙女士在網路上因唱歌結緣。2024年，兩人登記結婚。2025年3月的一天，他突然發燒，感覺渾身無力，起初以為是普通感冒，隨便吃點藥扛一扛就好了。不料，病情快速惡化，導致他失去意識，癱瘓在床。

經醫院檢查，李亞楠被確診為免疫介導性腦幹腦炎。經過一段時間治療，病情得到控制，轉入康復治療階段。但即便如此，他也只是有意識，仍癱瘓在床，靠父母和妻子照料。

不幸的是，距李亞楠確診僅兩個月，妻子趙女士也出現和他類似的症狀，且病情發展得更迅速，不久也癱瘓不起。經醫院檢查，趙女士同樣被確診免疫介導性腦幹腦炎。

李亞楠稱，妻子當時已經懷孕六個多月，孩子出生後幾小時就夭折了。

報導稱，那段時間，夫妻倆患病癱瘓在床，負責照料他們的只有雙方父母。為了讓兩人都能得到較好的照顧，趙女士的父母把妻子接到遼寧治療。今年2月，他的情況有所好轉，才把妻子接回天津，兩人在一起接受康復治療，包括針灸、超聲反饋、電刺激、按摩等。

李亞楠表示，今年2月，他的情況有所好轉——恢復部分語言能力，可以緩慢說話但很吃力；恢復部分肢體活動能力，右手能緩慢活動，操作手機；部分肢體有知覺。而妻子雖然有意識，但仍癱瘓在床，僅能正常進食，不能言語。

為減輕家庭經濟負擔，李亞楠在短視頻平台開通帳號，通過短視頻分享夫妻患病前後對比以及康復期間的生活點滴，既是以此倡導積極樂觀的態度，與病痛抗爭，更希望能獲得流量，然後通過賣貨、直播帶貨等掙錢，為兩人的後續康復補貼一些治療費用。近期，他還在晚上開了多次直播，歡迎網友們點讚和購買他櫥窗裡的商品。