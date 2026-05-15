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重慶「萌感」佛頭暴紅 雕刻者：不是文物 尚未完工

中國新聞組／北京15日電
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「網紅佛頭」近景。 （取材自封面新聞）
「網紅佛頭」近景。 （取材自封面新聞）

重慶紅岩村嘉陵江大橋下江邊懸崖的一尊「萌感」佛頭引發網友熱議，網友紛紛猜測其為千年文物、神祕遺跡；重慶市渝中區文旅委已闢謠，確認佛頭為當代未完工雕塑。佛頭製作者的兒子王定橋證實，該佛頭由父親王陵在2010年製作，因地塊規畫僅完成七、八成便擱置，並非文物。

封面新聞報導，想要近距離觀賞佛頭，需要沿著崎嶇陡峭的土路攀爬，過程十分困難。站在江邊觀景台向上看去，佛頭鑲嵌在垂直崖壁上，被周邊的綠茵遮住一半臉，有一種「猶抱琵琶半遮面」之感。佛頭高約2米，寬1到1.5米，整體呈灰黃色，從岩壁上向外凸出，面容圓潤，雙耳垂肩，雙目微閉傾斜向下，嘴角還帶著一抹似笑非笑的弧度。

報導指出，王定橋講述了佛頭的來歷，表示父親王陵2010年在紅岩村大橋南橋頭附近承包一塊村集體土地，原本打算打造觀光農家樂。「佛頭不是直接在山體岩石上鑿刻的，而是用GRC玻璃纖維增強水泥，通過模具翻製而成，再用螺栓固定在崖壁上，看起來就像扣在崖壁上的面具。」後來因該地塊被納入紅岩村大橋建設規畫，王陵領取賠償款後便搬離了此地，佛頭製作工程也僅完成七八成就徹底擱置。

王定橋解釋：「不少網友覺得佛頭表情看起來有點『鬱悶』，其實就是因為作品還沒完工。」

報導稱，王定橋的父親王陵今年74歲，早年是重慶市市政工程隊的採石工，練就扎實的石雕技藝。1986年，王陵參與鐫刻四川甘孜「紅軍飛奪瀘定橋50周年紀念碑」的碑文。此後幾年，王陵在雕塑領域不斷積累經驗，技藝日漸精進。1992年，他乘著「下海潮」辦理停薪留職，正式投身雕塑領域。

報導說，除了這尊意外走紅的佛頭，王陵雕刻的作品遍布重慶、四川多地，其中最具知名度的，便是重慶市少年宮內的「小蘿蔔頭」（宋振中）雕像和賴寧雕像。此外，他還參與了歌樂山烈士陵園烈士群雕的雕刻工作，沙坪壩公園的12生肖石雕也由其雕琢完成。

74歲的王陵得知自己多年前的半成品作品成了網紅打卡點，既覺得十分意外，也滿心歡喜。

王陵和他的作品，位於重慶少年宮的賴寧雕像。（取材自封面新聞）
王陵和他的作品，位於重慶少年宮的賴寧雕像。（取材自封面新聞）

王陵在瀘定橋紀念碑前。（取材自封面新聞）
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