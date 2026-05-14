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煙台火車站離奇一幕 乘客1原因鑽入安檢機… 嚇壞眾人

中國新聞組／北京14日電
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一名乘客鑽入煙台火車站站內安檢機中，並伴隨安檢機傳送帶從另一側出現，一度嚇到現場...
一名乘客鑽入煙台火車站站內安檢機中，並伴隨安檢機傳送帶從另一側出現，一度嚇到現場工作人員。（視頻截圖）

近日發生一名乘客鑽入煙台火車站站內安檢機中，並伴隨安檢機傳送帶從另一側出現，一度嚇到現場工作人員，視頻引發關注在網路上引發關注，瀟湘晨報報導，目前網友拍攝的原視頻已搜尋不到。

▲ 影片來源：x平台＠wymdaming888（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瀟湘晨報報導，煙台站一位工作人員13日稱對此事知情，「他人沒事，進去撿身分證。」該工作人員又稱，會有專人聯繫記者。

據報導，煙台站工作人員後來回電，稱此事是乘客放行李時不小心將身分證掉入安檢機，遂進入機器，工作人員發現後及時停機、把旅客攙扶下來，旅客在現場表示無身體不適。

對於有網友好奇，安檢機是否會對人身體產生影響等訊息，該工作人員稱，還需進一步了解。

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