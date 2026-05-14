深圳男上班吃早餐犯忌？科企老闆炒人 最後反賠8000元

深圳近日發生1宗離奇勞資糾紛，某科技公司的員工任職剛滿1年，因上班吃早餐和老闆吵起來，後被微信通知終止僱傭合約；示意圖。(AI生成)

上班吃早餐被開除？深圳近日發生一宗離奇勞資糾紛，某科技公司的員工任職剛滿1年，因上班吃早餐和老闆吵起來，後被老闆以微信 通知開除。在調解之後雙方合解，公司要支付員工薪金及賠償金逾8000元人民幣(約1178美元)，雙方正式終止僱傭合約。

第一現場報導，2026年，廣東深圳某科技公司員工張某入職剛滿一年。某日早晨，張某在工位上吃早餐時，恰好被老闆撞見，雙方因此發生爭執。爭執升級後，老闆通過微信通知張某「不用再來上班」。

張某認為公司此舉屬於違法解除勞動合同，要求公司結清工資並支付相應的經濟賠償。他多次與公司溝通，但雙方各執一詞，難以達成一致。

張某遂向深圳市坪山區公共法律服務中心調解委員會申請調解。調解員介入後，迅速鎖定了爭議核心：公司單方解除勞動合同是否合法。

報導指出，調解員指出，根據「中華人民共和國勞動合同法」，用人單位單方解除勞動合同有嚴格限定。只有勞動者嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度，用人單位才有權解除勞動合同。

員工在上班時間吃早餐，是否構成嚴重違反規章制度，需同時滿足多個條件，除非公司經過民主程序制定、公示規章制度，將「吃包子」列為嚴重違規行為，否則難以視作開除理由。直接辭退可能構成違法解除，公司將面臨支付賠償金的風險。

經過調解，雙方達成和解。公司支付張某工資餘款及經濟補償金合計8000餘元，勞動關係就此解除，所有爭議一次性了結。