新疆女沒電腦 在電競館備考 店主免單：來學習的都免費

女孩因家裡沒有電腦到電競館備考。（視頻截圖）

新疆 一位女生因家中沒有電腦，到電競館學習，引發社會關注。瀟湘晨報報導，店主得知後，決定免費提供電腦，她說，只要是來學習、不打遊戲的人都可以免費使用。

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新疆阿勒泰一家電競館內，一位女孩埋頭苦學的畫面感動了眾多人。店主樂女士表示，女孩以學習為目的使用電腦，因此決定讓其免費使用。

據了解，這家電競館於5月8日開始試營業，「試營業期間免費暢玩。」這位女孩從試營業當天就來到店內。起初樂女士並未留意，直到第二天查看監控時發現，女孩的電腦屏幕始終顯示文字內容，並非遊戲娛樂。經店員確認，她一直在專注學習。

據報導，樂女士介紹，女孩學習十分刻苦，第二天一早到店，學到凌晨；第三天中午到店，一直學到凌晨6時，每天學習時長有十幾個小時。在電競館裡，女孩能沉下心長期堅持，讓樂女士深受震撼。

溝通中樂女士得知，女孩因備考需要電腦，家中沒有設備，才選擇到店學習。了解情況後，樂女士決定為她免除所有費用，並告知店員：只要是來學習、不打遊戲、需要使用電腦的人，一律免費。

店內員工與顧客看到女孩的堅持後，紛紛表示佩服與感動。樂女士則謙虛地表示，這是微薄的付出，並不需要感謝與回報。她表示，將長期支持這位女孩的學習，承諾免費提供電腦與場地，希望她能夠在學業上取得好成績。

報導指出，視頻走紅後，不少網友擔心此舉會被效仿、影響經營。樂女士坦言並不在意，「因為沒那麼多人能夠做到每天只學習不玩遊戲，這真的很難。如果真的有人來只學習，免費上網，我也很感動，不會在意。」她認為自己只是付出一點電費，微不足道，也從不奢求感謝與回報。她也為女孩送上祝福：「希望她加油，祝她前程似錦。」

樂女士表示，會一直支持女孩學習，免費提供電腦與場地的承諾長期有效。