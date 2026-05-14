中國百萬網紅老公出軌助理還圖謀家產 囂張嗆聲「找妾伺候妳不好嗎」

網紅阿桃是白富美人設。(摘自小紅書)

中國百萬博主「阿桃」因為分享炫富生活擁有不少粉絲，其中她拍的「替女兒準備99件嫁妝」系列影片更是讓她人氣大漲，而阿桃卻突然停更1年，復出時驚爆這段時間她遭到老公、閨蜜及事業的三重打擊，原來老公不但偷吃閨蜜，更與她搶奪帳號，而她的自爆影片曝光後，引發網友熱議，老公要求她將影片下架，她也緊急發出聲明自保。

阿桃在自介中表示自己是珠寶商，她在影片中展示各種古著婚紗、珠寶及黃金，有時也會和老公放閃秀恩愛，人生勝利組的生活讓網友欽羨不已。

不料她在最新影片中卻驚爆老公和她情同姊妹的助理出軌，她和老公交往10年、結婚7年，男方長期沒有穩定工作，家裡開銷全靠她支付，銀行密碼也交給老公保管，沒想到老公竟偷偷把錢轉給助理，兩人私下交往已經1年。

網紅阿桃自曝遭到老公和助理雙重背叛。(摘自小紅書)

她去年底察覺兩人異樣，有次回家拿東西，更直接撞見老公和助理同床，沒想到老公不但毫不愧疚，還囂張嗆聲：「妳做大，她做小，我找妾伺候妳不好嗎？」

她徹底崩潰，提出離婚，老公情緒失控，不但掐她脖子，還拿菜刀威脅，她連夜逃到飯店避難，男方還想搶走她的自媒體帳號，並直接換掉門鎖趕她出門，行徑十分囂張。

而阿桃在最新聲明中表示，老公要求她將影片下架，否則就用他的方式進行反擊，「我已經準備好迎接他的造謠汙衊，我一定會保護好自己的安全，大家放心」。