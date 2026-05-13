18萬元買「二次元」畫稿 13歲女花光父親多年積蓄

5400元的畫作頁面截圖。(取材自大河報)

河南 三門峽13歲女孩小童因沉迷「二次元」繪畫圈，花光父親18萬積蓄買畫稿。事件曝光後；她在該平台的約稿帳號已被封禁，受委託的畫師也表示不知道小童是未成年人，願意退還費用。小童的父親打工多年才存到18萬元(約2.7萬美元)，錢被花光令他感到無助，小童事後哭著向父親承諾「我不會再去亂用你的卡，再去買這些沒用的東西了」。

大河報報導，自2025年5月起，小童在該平台的帳號每月都有成交記錄。今年2月，她單月購買的繪畫服務多達14筆。交易記錄顯示，她仍有4個作品正在進行中，其中一個定於5月13日截止的作品顯示已交稿，最晚一個交易的截止日期定在6月1日。

小童坦言：「因為我比較喜歡二次元，就在各大平台讓其他老師給我畫畫。」

二次元「設圈」的玩法是，由原作者想像出一個形象，為這個形象設定外貌、性格、喜惡、特殊能力、背景世界等，由畫師完成二次元形象後，再對自己設計出的人物進行二次創作，寫故事、譜曲、做文創手辦等。

小童購買的畫稿中，最貴的一張畫稿花費了5400元(約795美元)。這張畫稿的畫師小貝發布視頻稱，接稿時並不知道對方是未成年人，已聯繫平台願主動退還費用，但目前暫未獲回應。另有一名畫師小炎稱，自己也接單過小童的畫。但小童最後取消、申請退款。

河南廣播電視台民生頻道報導，小童的父親最近因需要換輪胎，才發現手機微信支付不出去了，在女兒的平板中，他發現女兒偷偷用掉了他在外打工的18萬元積蓄。

小童的表哥介紹，小童的母親患有精神分裂症，父親去年又因煤氣中毒影響了大腦，頭腦不太清醒，不清楚孩子什麼時候偷偷拿走了銀行卡。他還把銀行卡密碼給了小童，才導致這筆錢流失。