「專治寂寞」？ 浙酒吧找女員工扮性感護士 引群轟低俗

浙江衢州一酒吧因舉辦以「護士制服」為主題的派對，引發爭議。（取材自微博）

5月12日是國際護士節，浙江衢州當地一家酒吧因特地在這天舉辦「護士制服」派對，邀請身穿性感制服的女性工作人員與顧客互動，相關照片和影片曝光後，引發巨大的爭議。多名網友認為，該活動太過低俗，批評該活動將神聖的職業「娛樂化」、「低俗化」，是對醫護人員的不尊重。該事件已引起當地相關部門關注。

綜合媒體報導，據悉，涉事酒吧「APK·ELITE CLUB」為了吸引客流，近日策畫一場名為「護士之夜」的特色派對。在流出的活動視頻中，幾名年輕女性身穿經過特殊設計、款式極為暴露的「護士短裙」在酒吧內穿梭，與顧客進行貼身互動。

有網友發帖稱，海報上四名女性是穿絲襪的護士裝扮，海報下方印製了「致最美的白衣天使，制服排隊，專治寂寞空虛」字樣。海報也充斥著曖昧色彩，試圖以此作為賣點營造「刺激」的消費體驗。

此內容發布後，絕大多數網友對此表示反感，認為這是將低俗營銷建立在踐踏職業尊嚴之上。網友紛紛留言表示：「護士制服是純潔的象徵，如此打扮簡直是侮辱」、「酒吧營銷沒有底線嗎？這種低俗趣味令人作嘔」、「這不是特色，這是對專業女性的輕蔑」。

一位當地醫護人員表示：「我們在工作崗位上兢兢業業，卻被這些場所用來吸引眼球，甚至貼上低俗的標籤，這讓人感到非常心寒和憤怒。」

網友們紛紛表示要抵制該酒吧，並呼籲相關部門依法對該酒吧進行調查與整頓。

企查查App顯示，涉事的衢州愛派客酒吧有限公司成立於2020年11月。風險信息顯示，該公司曾因允許未成年人進入酒吧、向未成年人售酒被罰2000元人民幣，今年2月再次因消防安全問題被罰。