西安大學生喊「站著抽菸好累」 老師神回400字狂獲讚

老師的回覆。（取材自極目新聞）

近日在西安外國語大學內部意見反映渠道中，有人詢問「吸菸區可以配備板凳嗎，站著抽好累」，隨後收到學校老師長達數百字的駁回回覆，文字邏輯清晰、觀點明確，並稱「既然你覺得站著抽菸『好累』，那恰好說明這個區域的設計是有效的。」獲得眾多學生點讚。

極目新聞報導，據網友截圖顯示，在該校內部公開意見收集渠道中，有人匿名提問：「吸菸區可以配備板凳嗎，站著抽好累。」隨後，該校老師以400字回覆駁回訴求。

文章回覆，第一，吸菸區不是休閒區，更不是讓你舒舒服服享受菸草的地方。設立它的唯一目的，是為那些暫時無法徹底戒菸的學生提供一個遠離人群、減少二手菸影響的「過渡點」，而不是為了給你提供「抽菸體驗升級」的服務。如果想要坐著舒坦，最好的座位在圖書館、在教室、在操場、在宿舍而不是在吸菸區。

文章稱，第二，你抱怨「站著累」之前，有沒有想過：你吞雲吐霧的時候，周圍不吸菸的同學每天路過要忍多少「累」？你為了緩解菸癮那幾分鐘的不便就受不了，卻對長期危害自己和他人的健康視而不見。第三，學校不推崇、不支持、不美化吸菸行為。如果連站著抽都覺得辛苦，那請你認真反思：真正讓你累的，不是沒有板凳，而是你離不開菸草的依賴。覺得累，正好少抽兩根，最好徹底不抽。

回覆最後，該老師還表示：「想給同學說：吸菸區不會增設板凳。如果你實在『站不住』，建議你從今天開始嘗試戒菸。學校願為任何有戒菸意願的學生提供幫助，但絕不會為了讓抽菸更舒服而降低管理底線。」

這一回覆發布後，不少西安外國語大學的學生表示支持。一名學生說，非常支持老師的回應，「學校的人文關懷非常好！」