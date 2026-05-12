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法國通過文物歸還法 260萬件敦煌、圓明園等珍寶有望回家

中國新聞組／北京12日電
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法國國民議會大廳。（路透資料照片）
法國國民議會大廳。（路透資料照片）

法國總統馬克宏9日頒布關於歸還非法所獲文物的法律。法案允許在符合歸還條件情況下，將1815年至1972年間法國以偷盜、掠奪等方式所得的外國文物，從「公共領域」中「移出」，從而簡化歸還程序；此舉不僅是法國面對歷史責任的重大轉折，更有望使數以萬計流落法國的文物重新回歸中國。

馬克宏2017年訪問非洲時曾承諾，將在五年內推動被掠文物的歸還。他11日在肯亞表示，「我們已建立一種不可逆轉且不可阻擋的進程」，他還批評反對該法律的人，「即使有人在法國掌權，意圖推翻歸還進程，我認為他們也不會成功」。

此次立法歷經議會兩院全票通過，核心突破在於簡化返還程序。新法明確，1815年11月20日至1972年4月23日期間，法國以非法手段獲取的外國文化財產，可經行政程序批准返還，無需再遵循「一事一立法」的繁瑣流程。法律規定，返還申請由文物原屬國政府正式提出，經法方設立的科學委員會評估、國家文化財產歸還委員會審議後，由政府以行政法令完成審批，大幅縮短追索周期。法國官方表示，新法旨在直面歷史遺留問題，回應國際社會對文物返還的正當訴求。

齊魯晚報報導，據中國文物學會此前統計，從1840年鴉片戰爭以來，因戰爭、不正當貿易等原因，超過1000萬件中國文物流失到歐美、日本和東南亞等國。其中，英國收藏的中國文物數量居首，僅大英博物館就達2.3萬件之多。法國僅次於英國，羅浮宮、吉美博物館、楓丹白露宮等公立機構收藏的中國文物總量約260萬件，其中90%以上為近代殖民時期非法獲得。

以羅浮宮博物館為例，曾收藏中國文物3萬多件，僅原始社會的彩陶器、商周青銅器、瓷器等就有6000餘件；法國國立圖書館收藏敦煌文物1萬多件，其中不乏唐拓本這樣的稀世珍品；楓丹白露宮收藏的圓明園珍寶最多有1000餘件。

長期以來，返還之路因法律障礙、館方抵制、政治考量而步履維艱。如今法國建立明確法律基礎，使中國今後可依循制度途徑，提出歷史證據、展開專業鑑定、推動外交協商，讓流失國寶的回歸從「訴求」轉為「可行」。

儘管法案實施和文物歸還依然面臨巨大的不確定性，但新法落地標誌著國際文物流失治理規則的重要轉向，讓流失在法國的中國文物重新燃起回歸故土的希望。

馬克宏

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