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時間過得真快…汶川那些起名「震生」的孩子迎成人禮

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四川汶川5·12地震遺址，映秀鎮漩口中學。(取材自北京日報)
四川汶川5·12地震遺址，映秀鎮漩口中學。(取材自北京日報)

2026年5月12日，四川汶川大地震迎來第18個年頭。18年前，汶川地震震碎了無數家庭，造成超過6.9萬人死亡、近37萬人受傷。18年後的今天，當地硬體重建已臻完善，但那場災難帶來的豆腐渣工程爭議、罹難學生的真相追尋，以及受難者心中的創傷，依舊在每年的5月左右，隱隱作痛。

北京日報報導， 2008年5月12日，汶川特大地震撕裂了山河。那年，很多廢墟上降生的孩子，取名「震生」。

在阿壩茂縣臨時避難點，震後第12分鐘降生的「地震娃」王震茂，小名「震生」。那個曾被緊緊護在懷中的襁褓嬰兒，如今已成長為熱愛籃球與羽毛球、在運動場上揮灑汗水、在學習上不斷「給自己加碼」的陽光少年。

汶川地震當年的受災面積相當於整個西班牙，受災人口比北歐五國總和還多。然而，震後10天，汶川1500多萬人得到應急安置；100天，1200多萬人完成過渡安置；一年半，150萬戶農房重建全部完成；兩年，城市居民住房目標提前實現。三年，新家園、新產業基本建成。到2024年，汶川GDP突破百億元，展現高效率的「中國力量」。

18年間，在政府大力推動的「對口援建」和發展規畫下，現代化的建築、硬化道路和公共設施覆蓋了當年的廢墟。

然而，相比官方展現的輝煌成果，民間對災難的記憶則顯得沉重與分裂。震後18年，一些罹難學生家長依然堅持發聲要求「豆腐渣工程」案，給個交代，卻未獲得回應。

對於倖存者和失去親人的家庭，身體與心靈的重建比硬體建築的修復更為漫長。18年，足以讓一個嬰兒長大成人，但也足以讓白髮人送黑髮人的傷痛變為深沉的沉默。每年的5月12日，對他們來說，不僅是紀念，更是對逝去親人的承諾。

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