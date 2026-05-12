手握香蕉、手摳西柚…廁所圖示惹反感 浙影院奇葩解釋

浙江金華一間戲院的洗手間標示引發關注，其設計採用手握香蕉與切開西柚的圖案，分別代表男女廁所。（取材自金羊網）

浙江金華一間電影院 的洗手間圖示，除了標注男女外，還配上了用手握住香蕉和西柚的圖案，引發反感。有人認為該圖示「過於赤裸」、「不雅」。影院指，網民將正常圖示過度解讀，原意是提醒大家多吃水果。這一奇葩解釋反而引發熱議，不少網友批強辯。

綜合媒體報導，根據網上顯示，電影院廁所門口的兩塊標識中，一塊是一隻手握住剝開的香蕉，另一塊則是一隻手摳著切開的半邊西柚。

影院一位負責人稱，沒想到兩張圖片會引發爭議，目前已撤下。「當時選這個圖的時候，沒有多想。每個人的想法不一樣，這個標識沒有網友想的那麼污。」他解釋，香蕉和西柚只是男女需要補充的水果，「就是為了提醒大家多吃水果」。至於圖案中的手勢，他稱是表達拿水果的動作。

對該負責人的回應，網友不買帳，有人認為，廁所標識應該簡單明瞭，更應尊重公序良俗。

潮新聞評論，公共場所的設計可以有趣，但不能低俗；可以創新，但不能擾亂秩序。香蕉和西柚不該成為性別表達的廉價載體。與其將時間浪費在打擦邊球上，不如回歸服務的本質。