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生存希望0.1% 湖北母請中醫熬「還魂湯」救腦損兒 現奇蹟

中國新聞組／即時報導
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母親為趙射做復健訓練。（取材自紫牛新聞）
母親為趙射做復健訓練。（取材自紫牛新聞）

中國一名男子趙射2年前因車禍導致超重度顱腦損傷，醫師一度宣告0.1%的機會也不會有，「撐不了幾個小時」。然而截至今年5月10日母親節，他已昏迷620天，成為罕見存活案例。母親黃柱榮兩年來一邊工作、一邊守在ICU照顧兒子，並持續撰寫「救兒日記」，盼為兒子與同類病患爭取更多醫療希望。

揚子晚報報導，黃柱榮原是湖北十堰市檢察官，後轉任律師。2024年8月28日中午，她突然接獲警方通知，得知正在出差的31歲兒子趙射發生嚴重車禍。當她趕到醫院時，醫師坦言趙射左腦重創，開顱後發現已無法手術，只能取下顱骨減壓，並直言「撐不了幾個小時」。

面對幾乎被宣判死刑的結果，黃柱榮沒有放棄。她一方面尋求神經外科權威協助，一方面請來中醫針灸與中藥治療。當晚，中醫以針灸及以生附子為藥引的「還魂湯」協助急救後，趙射身體開始有些溫度。隔日，他被直升機送往武漢同濟醫院，但醫師仍表示所有治療只是「延時治療」，希望家屬逐步接受現實。

黃柱榮後來在日記中寫道，ICU外的走廊「是生命驛站」，也「是人間煉獄」，每天晚上都在等那扇門打開，又害怕那扇門打開。

趙射在武漢同濟醫院住院50天後，黃柱榮決定帶兒子返回十堰持續救治。返鄉後，趙射高度依賴呼吸器與升壓藥維持生命，黃柱榮則四處尋求幹細胞、糞菌移植、中西醫結合等療法。她每天親自熬藥、做營養餐，並陪兒子進行復健、按摩與肢體刺激，防止肌肉萎縮。「必須用所有的方法把娃子的生命體徵穩住，等他自己修復，等待科技成熟，我才有機會，否則我連機會都沒有。」

長達600多天裡，黃柱榮始終在崩潰邊緣掙扎。今年4月，趙射因感染與水腫再度陷入休克，醫護人員甚至暗示家屬準備探視告別，但她仍堅持守在病床前。最終，趙射再次挺過危機，血壓逐漸穩定，水腫消退。

不過趙射的血色素從危機前的十字頭降到了七字頭，風波期間基本上沒有看到手腳有動作，只能再慢慢養。

兩年來，黃柱榮每天深夜整理當天狀況，持續在社群平台發布「救兒日記」，吸引大量病友家屬關注交流。她表示，自己不只是為兒子而戰，也希望推動中西醫結合腦傷治療，替更多重症家庭找到新的可能。

「女人如水，為母則剛。」黃柱榮說，她不想成為英雄，只因為自己是母親，「我要和娃子一起回家。」

趙射在病床上。（取材自紫牛新聞）
趙射在病床上。（取材自紫牛新聞）

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