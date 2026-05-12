「你我無緣 全靠花錢」美富婆跨海追星 見到張凌赫30秒

富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（取材自微博）

中國男星張凌赫 因主演古裝劇「逐玉」暴紅，近日一名定居美國的富婆粉絲Amy，砸重金從美國飛到浙江橫店劇組追星，最終只看到張凌赫上下班短暫的30 秒。Amy直呼「誰都不能阻止我看張凌赫」，並在社群平台分享「瘋狂追星步驟」，引發網友熱烈討論。

綜合網上訊息，從事保險 業並身兼「包租婆」的Amy，前後花了3 天時間，在張凌赫下榻的飯店門外苦等12 小時，包含購買行程通告表、機票、住宿與代排費用等，總花費逾兩萬人民幣。

Amy為這場追星煞費苦心，她特別準備了印有張凌赫本名「家瑋」的應援牌，上面寫著：「你我本無緣，全靠我花錢」。為了卡位，她不僅買下張凌赫整個月的通告表，還找人代排隊（從晚上11點排到凌晨3點），甚至不惜加錢讓對方排更久。為了能進入化妝飯店，她被迫預訂了更貴的套房才成功拿到房卡。

Amy 並分享具體追星攻略，表示完成「買通告」、「訂到飯店房卡」兩個步驟後，最重要的是「站位技巧」，張凌赫每天早上從家裡素顏進飯店化妝，這個叫「進妝」，粉絲這時要排隊伍的最後面，然後在樓下等張凌赫化妝2小時，張凌赫會戴好古裝頭套從樓上下來，這個叫「出妝」，粉絲這時要排最靠近保母車的地方，這樣張凌赫走路的距離最遠，可以拍照錄影最久。

這場追星也許讓旁人咋舌，但Amy感到非常滿意，直呼「真的很值得」，還稱讚張凌赫身上「香香的」，隨即就去買了他代言的香水。

這場追星行動因Amy展現的「財力」與「毅力」被許多媒體形容為相當誇張，也再次證明張凌赫的驚人魅力。