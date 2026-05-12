我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約最臭區排行 曼哈頓劇院區居首 綠點區第2

艾普斯坦案350萬頁文件快閃展出 揭與川普多年交情

「你我無緣 全靠花錢」美富婆跨海追星 見到張凌赫30秒

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（取材自微博）
富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（取材自微博）

中國男星張凌赫因主演古裝劇「逐玉」暴紅，近日一名定居美國的富婆粉絲Amy，砸重金從美國飛到浙江橫店劇組追星，最終只看到張凌赫上下班短暫的30 秒。Amy直呼「誰都不能阻止我看張凌赫」，並在社群平台分享「瘋狂追星步驟」，引發網友熱烈討論。

▲ 影片來源：youtube平台＠Raphael海外银行美股券商开户（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合網上訊息，從事保險業並身兼「包租婆」的Amy，前後花了3 天時間，在張凌赫下榻的飯店門外苦等12 小時，包含購買行程通告表、機票、住宿與代排費用等，總花費逾兩萬人民幣。

Amy為這場追星煞費苦心，她特別準備了印有張凌赫本名「家瑋」的應援牌，上面寫著：「你我本無緣，全靠我花錢」。為了卡位，她不僅買下張凌赫整個月的通告表，還找人代排隊（從晚上11點排到凌晨3點），甚至不惜加錢讓對方排更久。為了能進入化妝飯店，她被迫預訂了更貴的套房才成功拿到房卡。

Amy 並分享具體追星攻略，表示完成「買通告」、「訂到飯店房卡」兩個步驟後，最重要的是「站位技巧」，張凌赫每天早上從家裡素顏進飯店化妝，這個叫「進妝」，粉絲這時要排隊伍的最後面，然後在樓下等張凌赫化妝2小時，張凌赫會戴好古裝頭套從樓上下來，這個叫「出妝」，粉絲這時要排最靠近保母車的地方，這樣張凌赫走路的距離最遠，可以拍照錄影最久。

這場追星也許讓旁人咋舌，但Amy感到非常滿意，直呼「真的很值得」，還稱讚張凌赫身上「香香的」，隨即就去買了他代言的香水。

這場追星行動因Amy展現的「財力」與「毅力」被許多媒體形容為相當誇張，也再次證明張凌赫的驚人魅力。

富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（取材自微博）
富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（取材自微博）

保險 張凌赫

上一則

手握香蕉、手摳西柚…廁所圖示惹反感 浙影院奇葩解釋

延伸閱讀

開拍前 張凌赫辭演「許你星河千里」 丞磊臨危救場

開拍前 張凌赫辭演「許你星河千里」 丞磊臨危救場
前一天才跛腳 張凌赫片場「站不起來」嚇壞粉絲

前一天才跛腳 張凌赫片場「站不起來」嚇壞粉絲
親完臉又親嘴 張凌赫、林允45秒「全自動翻面吻」火了

親完臉又親嘴 張凌赫、林允45秒「全自動翻面吻」火了
台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

2026-05-05 20:39

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說