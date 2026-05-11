我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

中網友投訴「座椅髒」遭官方抖音拉黑 桂林文旅局道歉了

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網友莫女士表示，她5月4日前往桂林觀看「2026『音遇時光』桂林超級Live...
中國網友莫女士表示，她5月4日前往桂林觀看「2026『音遇時光』桂林超級Live演唱會」時，發現現場多張座椅髒污未清洗。（取材自封面新聞）

近日有中國網友投訴在桂林觀看演唱會時，發現現場座椅髒汙未清潔，事後向桂林市文化廣電和旅遊局官方抖音號反映，卻遭「拉黑」，引發關注。桂林市文化廣電和旅遊局11日發布情況通報表示，經核查，網友反映部分座椅未清潔及官方抖音號拉黑網友情況均屬實，已向該名網友誠懇道歉，並解除拉黑。

綜合陸媒報導，網友莫女士表示，她5月4日前往桂林觀看「2026『音遇時光』桂林超級Live演唱會」時，發現現場多張座椅髒汙未清洗。5日上午，她嘗試透過抖音私訊向桂林文旅局官方帳號反映問題，卻因對方隱私設定無法發送，隨後在該帳號影片留言區留言。約半天後，她再次查看該帳號時，發現頁面顯示「暫無內容」，並提示「由於對方的隱私設定，你無法看到Ta的作品」。

桂林市文化廣電和旅遊局11日發布情況通報表示，關於網友反映演唱會期間體育場看台區部分座椅存在衛生未清潔情況，經核實，情況屬實。未清潔座椅位於體育場二層東3至4區看台，係主辦方工作人員在清潔作業過程中疏漏所致，桂林文旅局已對主辦方提出嚴厲批評，主辦方也已向該網友誠懇道歉。

針對網友反映遭桂林文旅局官方抖音號拉黑一事，通報稱，經初步核查，該局抖音帳號確實存在將該網友帳號拉黑的情況，網友反映屬實。桂林文旅局表示，已向該網友誠懇道歉，並已解除拉黑。

桂林文旅局表示，此次事件暴露出工作上仍存在短板和疏漏，將以此為契機深入自查，認真反思、立行立改，嚴肅追究相關人員責任，並持續優化大型活動及文旅服務體驗，加強文旅官方帳號營運管理。

《南方都市報》10日曾發表評論指出，相比演唱會座椅到底有多髒，更令人反感的是某些官方帳號面對批評時的「玻璃心」。文章稱，官方帳號拉黑遊客，其實比髒座椅更傷城市口碑；汙漬處理一下就能乾淨，但公眾對當地文旅服務意識的失望，卻很難迅速修復。

抖音

上一則

港媒：魏鳳和、李尚福不得減刑 反映解放軍對貪腐「深惡痛絕」

下一則

北京可攜式AI眼底照相機 3分鐘完成掃描、拍照、評估

延伸閱讀

投訴演唱會座椅髒 竟被桂林文旅「拉黑」 女遊客不忍了

投訴演唱會座椅髒 竟被桂林文旅「拉黑」 女遊客不忍了
122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

成都導遊講解稱大熊貓「花花」是殘疾 粉絲氣炸報警了

成都導遊講解稱大熊貓「花花」是殘疾 粉絲氣炸報警了
刀切完豬肉修腳皮…雲南肉鋪老闆遭停業 網炸鍋：太噁心了

刀切完豬肉修腳皮…雲南肉鋪老闆遭停業 網炸鍋：太噁心了

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀