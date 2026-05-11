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又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

中國新聞組／北京11日電
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中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年...
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

中國遙感測繪領域專家、武漢大學教授柯濤日前傳出在武漢「因病」去世，年僅48歲。由於近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，引發網友懷疑死因「不單純」。

長江日報報導，中國國家級高層次人才，武漢大學遙感信息工程學院二級教授，前武漢大學科學技術發展研究院院長、先進技術研究院院長柯濤，5月6日晚間在武漢「因病」去世，享年48歲。有同事透露，「近年他身體一直不太好」，但報導中並未提及柯濤的具體死因。

據了解，柯濤在國防科技和遙感測繪領域成就卓著。他長期從事攝影測量與遙感領域的研究與教學，主持研製「雲控制」攝影測量系統，建立了衛星影像集群處理技術體系，實現無控高精度定位，成果應用於多個國產衛星地面系統，曾獲中國軍隊科技進步獎一等獎等多項獎勵。

柯濤辭世再度掀起各界對中國頂尖科學家密集死亡的討論，有網友認為「這些人都是累死的」，甚至有人懷疑「是不是敵對國家背地裡下黑手了？」香港南華早報曾統計，近年來被官宣「意外死亡或自然死亡」的中國頂尖科學家，涵蓋人工智能（AI）、無人機、國防、半導體和航空航天技術領域，其中許多人從事與國安和技術發展相關工作。

據媒體整理，2025年4月8日，41歲的寧夏大學教授李海波突發疾病死亡，原因不明。他曾在美國斯坦福大學發布的2023年全球頂尖科學家名單中名列前2％，研究領域包括奈米材料、電化學、光電材料等。2024年3月5日，貴州大數據安全工程研究中心創辦人、大數據安全工程研究中心（貴州）公司總經理劉東昊，因「意外」死亡；不過，官方未說明是何種意外。

2023年12月21日，中航無人機系統公司發布公告稱，崔濟多「因病不幸去世」，年僅56歲。2023年12月16日，中國高分子材料領域專家、中國科學院大連化學物理研究所研究員周光遠去世，年僅51歲，官方未提死因。

2023年12月15日，被稱為「AI四小龍」之一的「商湯科技」，其創辦人、著名AI科學家湯曉鷗，「因病救治無效」去世，時年55歲。在此之前網絡盛傳湯曉鷗是跳樓身亡。

2023年7月1日，中國「指揮控制和人工智能領域專家」、國防科技大學博士生導師馮暘赫「在執行重大任務」時突然死亡，時年38歲。當時馮暘赫乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，當場喪命，不少中國網友質疑，馮暘赫可能是遭暗殺。

武漢

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