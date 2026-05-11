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老翁半夜爬窗進鄰居家 原因離譜、無刑責 上海男被迫搬家

中國新聞組／上海11日電
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百萬買宅，千萬買鄰，上海一名孫先生就遇到了讓他不知如何是好的惡鄰居。孫先生表示，住在樓上的70多歲老伯患有妄想性障礙，不但對他們潑髒水、拉電閘，甚至在半夜爬窗從陽台潛入家中，逼得全家搬走。

新民晚報報導，孫先生說，2023年起，住在樓上的老伯開始變得疑神疑鬼，一口咬定孫先生家藏了超聲波、微波設備，甚至對他放「毒氣彈」。社區民警、物業、居委會都來實地查看過，把燈都拆下來了，沒有任何東西，但老伯就是不相信，開始頻繁敲地板、拉電閘。

老伯的行為隨著時間變本加厲，2024年7月2日凌晨3時，老伯從自家陽台潛入孫先生家，在客廳、臥室四處走動並翻動物品，最後又爬了回去。看到監控的孫先生後背發涼，趕緊報警。沒想到，警方出具的鑒定意見通知書上寫明，老伯患有妄想性障礙，在本案中無刑事責任能力，無受審能力。

無奈之下，孫先生在2025年11月搬家，把房子租了出去，沒想到老伯繼續在深夜敲地板，租客投訴退租。

孫先生指控鄰居大爺半夜入侵他家。（取材自新民晚報）
孫先生指控鄰居大爺半夜入侵他家。（取材自新民晚報）

好好一間房子，被搞到不能住也不能租，孫先生控訴精神和經濟上都受到影響，老伯卻聲稱，他已經把孫先生告上了法庭：「他對我家噴毒氣，我有證據。」

對此，老伯的女兒無奈表示，自己早就帶父親去看過醫生，還開了藥，可老人不肯吃，怕「傷腦子」，家人也不敢強制帶他去治療。

事情曝光後，網友認為老人的子女不負責任，「作為直系親屬就該為他的行為負責」，也有人質疑警方不作為，「放任病人嚴重騷擾鄰居，一旦釀成大禍，哪個能逃脫責任？」

律師表示，孫先生可以借著老伯起訴自己的機會積極應訴，使得法院知曉事情全貌。等法院啟動相關程序後，可以確認老伯的狀況以及是否有民事行為能力，同時也可以起訴要求對方來賠償自己的損失。

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