中潛水器發現「黑暗生命綠洲」 萬米深海新物種刷新認知

此次找到至少3種深淵獅子魚，能扛住相當於2噸重物壓在一個指甲蓋上的超強壓力。（取材自央視）

由中國牽頭、聯合國 認證的全球深淵大科考，歷時156天、50次突破6000米深淵極限，帶回海量標本和高清深海影像。執行這項任務的中國「探索一號」科考船搭載「奮鬥者」號載人潛水器昨順利返抵廣州，並公布此次太平洋穿越科考航次新成果。其中備受關注的是，首次發現南半球最深的「黑暗生命綠洲」，還記錄到能扛下相當於2噸重物壓在一個指甲蓋上超強壓力的深淵獅子魚等深海新物種。

據央視報導，該航次於2025年12月6日從三亞起航，歷時156天，總航程超4萬公里，累計完成63個潛次。來自中國、智利 、德國、丹麥、加拿大、西班牙等6個國家的83名科考隊員，對阿塔卡馬海溝和穆紹海溝的深淵生物多樣性、板塊俯衝機制等前沿課題展開了系統研究。

從方案設計到深潛作業，全是中國標準，真正做到了世界深海看中國，三大科考成果也直接刷新了人類認知，標誌著中國牽頭組織的「全球深淵探索計畫」太平洋穿越科考航次順利完成。航次期間，首次中國—智利阿塔卡馬海溝聯合深潛任務也成功開展。

「奮鬥者號」即將入水下潛。（新華社）

在成果方面有三大項。第一，首次發現南半球最深「黑暗生命綠洲」。在不見陽光的深淵海溝，不靠光合作用，全靠地質流體養活一整個生態系統。這一發現直接實錘「全球化能生命長廊」假說，再次證明深海極端環境裡，生命遠比人們的想像更頑強。

第二，記錄到深淵生物類群。找到至少3種深淵獅子魚，這些神奇生物能扛住的超強壓力，相當於2噸重物壓在一個指甲蓋上。還有大量底棲生物，大多可能都是新物種，將有望深化人類對深海生物的認知。

第三，直擊海底「地震遺跡」。發現和歷史強震相關的斷層破裂構造，為認識地震活動如何重塑海底地貌和影響生物棲息地等提供了珍貴的原位證據。

報導稱，全球深淵探索計畫，持續挺進地球第四極，這不僅是勇闖科學「無人區」，更標誌著中國已領跑全球深淵科考。