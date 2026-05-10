中國「天舟十號」貨運飛船發射成功 將搭載「扁鵲」系統

5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射，約10分鐘後，天舟十號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射任務圓滿成功。圖為長征七號遙十一運載火箭點火升空。 (中新社)

中國在北京時間11日上午在海南文昌航天發射場成功發射「天舟十號」貨運飛船。據新華社報導，上午8時14分，搭載天舟十號的長征七號遙十一運載火箭點火升空，約10分鐘後，天舟十號與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板也順利展開，發射任務完成。

中國載人航天工程辦公室表示，天舟十號後續將與在軌運行的中國太空站組合體進行交會對接。此次飛船裝載1套艙外航天服，以及航天員在軌生活消耗品、推進劑、應用實驗與試驗裝置等物資。

報導指，這是中國載人航天工程進入太空站應用與發展階段後，第5次貨運補給任務，也是該工程立項以來第39次發射任務，並是長征系列運載火箭第641次飛行。

據港媒《星島頭條》報導，天舟十號是天舟系列第10艘貨運飛船，也是目前全球現役貨物運輸能力較大的貨運飛船之一。此次任務計畫上行近6.3噸補給物資，主要用於保障後續2批航天員乘組在軌工作與生活所需。

報導稱，天舟十號此次在軌停靠時間將延長至12個月，較過去貨運飛船停靠9至10個月更長，可為太空站提供更長時間的物資保障與推進劑補充服務。

此次發射另一亮點，是長征七號火箭搭載「扁鵲」故障診斷處理系統。中國航天科技集團工作人員趙永志表示，「扁鵲」系統主要具備故障診斷、彈道重規劃和制導姿控重構3項功能，可在飛行過程中主動診斷發動機故障，線上診斷時間約為數百毫秒。

5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射，約10分鐘後，天舟十號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射任務圓滿成功。圖為長征七號遙十一運載火箭點火升空。 (中新社)