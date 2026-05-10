合肥女20萬買全新寶馬 引擎蓋裡藏一窩小奶貓 4S店甩鍋

合肥一車主在剛購入的寶馬車輛內發現一窩小貓。（取材自安徽商報）

近日，合肥市發生一起罕見的汽車消費糾紛。市民龐先生向媒體反映，其妹妹於「五一」黃金周期間，在一家寶馬（BMW）4S店花費約20萬元（人民幣，下同，約2.9萬美元）購入一輛i3純電動車 。沒想到新車提回家不到兩小時，竟在封閉的引擎蓋內發現四隻活生生的小貓。龐先生認為小貓是在提車前就藏進車內的，並對車輛線路安全感到擔憂，目前雙方針對賠償方案陷入僵持。

安徽商報報導，龐先生表示，5月1日上午他和妹妹前往「安徽寶利豐寶馬4S店」辦理提車手續，下午1時許，手續辦妥後將車開回社區地下車庫，「停車後約兩個小時，我妹妹就隱約聽到車上有貓叫聲，但當時以為是環境音，沒往車裡想。」

隨後，一家人駕車前往阜陽老家參加婚宴。抵達目的地後，在車旁聊天時再次聽到清晰的貓叫。直到2日上午，家人準備再次開車出門時，又聽到明顯貓叫聲，在聯繫4S店銷售人員並按照指導掀開引擎蓋下的黑色蓋板後，眾人赫然發現四隻飢餓的小貓。

龐先生表示，他們第一時間調閱了社區監控，發現停車的那兩個小時裡，沒有任何動物靠近車輛，他認為，小貓在提車前就已藏身車內。龐先生指出，當他們打開蓋板時，發現內部有成片的貓毛與貓屎，顯然非短時間形成。

由於該輛車輛是電動車，龐先生擔心幼貓在裡面活動會不會咬斷線路？貓尿的腐蝕性是否會損壞電子零件？「更不用說現在車內留下的異味」。他表示，原本買新車的好心情全被破壞，整個假期都在為此奔波，因此要求店方退換車輛或提供長期延保。

針對投訴，安徽寶利豐寶馬4S店工作人員表示，車輛交付前已完成相關檢測和洗車流程，均未發現異常，「做檢測時需要打開引擎蓋插電操作，若當時有貓，技術員不可能沒發現」。店方強調，交車當天洗車時曾沖洗底盤與輪胎，當時也未聽到任何異響。

店方認為，小貓進入車輛的時間點存在爭議，且售後人員在2日取出小貓時已對車輛進行初步檢查，確認無線路損壞。工作人員直言：「這些小奶貓連牙齒都沒長好，不具備破壞線路的能力。」由於車輛本身不符合國家規定的退換標準，店方最初僅願賠償1000元代金券，後續追加至2000元售後代金券，並承諾提供全車深度除味服務，並強調「這是我們目前能給出的最大誠意」。目前，雙方仍未就解決方案達成一致。

針對此糾紛，北京觀韜（合肥）律師事務所劉瑞雨律師指出，根據相關法律，經營者交付的商品應符合質量要求。消費者在接收商品後發現瑕疵，經營者若主張瑕疵是交付後形成的，必須承擔舉證責任。建議車主應保留現有證據，若協商不成，可向市場監管部門投訴。