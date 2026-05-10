獨屬中國人的浪漫…成都90後實現武俠「御劍飛行」

穿戴著防護頭盔、站穩在長劍上低空飛行的「御劍飛俠」。(取材自快科技)

不論是「劍氣」還是「電氣」，科技讓仙俠夢不再遙遠。 近日，四川成都一位90後博主范十三和他的90後、00後團隊，聯手完成了一場關於「御劍飛行」的硬核實測，「實現獨屬中國人的浪漫」。他並非科班出身，卻用兩項金氏紀錄和一把能載人低空飛行的「劍」，還原了「萬劍歸宗」的仙俠盛景，更獲得了中國外交部的點讚。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中華網報導，與以往大眾印象中的後期特效不同，這次用來飛行的是一把全長2.16米，足有38斤(約19公斤)重的實心大劍。通過搭載在劍柄處的涵道渦噴動力系統，配合碳纖維超輕材質，范十三在短短兩個月時間裡，成功復現了真正意義上的「短距離載人飛行」。

儘管首飛測試時，范十三因重心搖擺不得不蹲著操作劍柄才勉強穩住，甚至很快摔落在地，但這實打實的幾秒凌空，在網絡上被圍觀者笑稱為「科技御劍，賽博修仙」，直接登上了平台熱搜榜前三。

在現實中，范十三的成名之路堪稱一段勵志傳奇。生於四川的他並非專業工程師或AI博導，他最初只是某酒店裡一位普通的客房服務人員，後因公司鼓勵視頻業務，才開啟了自媒體路。

范十三最早依靠 「村民手持竹竿拴上魚線、舉著劍在田埂上狂奔」的奇葩簡陋操作，硬是拍出了最初的「萬劍歸宗」。此後的每一個視頻都展現出持續的「技術升級」：從純手工製造到利用無人機集群方案，再到自主設計研發長達五、六年。

在正式站立前，團隊做了無數次靜負荷壓力測試，甚至在劍身下方加上一片片槓鈴片進行「增重試飛」。「最大難點在於平衡。飛劍和無人機的重心完全不同。」范十三介紹，異形飛劍的設計打破了常規多旋翼的對稱重心，用24台涵道機提升承載力後，團隊又不斷試驗調整。

多次脫手、摔壞、摔爛之後，他從最早的電動積木思維轉向完全以無人機程序邏輯模擬劍身，再集成AI語音控制系統、體感手套等，一步步實現了在低空穩定性範疇內的「智能飛劍」。

范十三團隊的低成本載人飛劍和無人機集群「萬劍歸宗」，不僅在社交平台上席捲了數千萬播放量，更直接震驚了外網。2025年12月初，連外交部發言人毛寧都在海外社媒直接轉發點讚：「一位來自中國的Z世代創作者將『武俠』夢想變成了現實—他用手勢操控著一群無人機劍。太酷了！」

面對未來，范十三透露，自己在持續推進AI「劍靈」與集群系統拓展，目標是在2026年做出「最完美的萬劍歸宗」；更長遠的夢想，甚至是 「讓飛劍衝出地球」。

如今，穿戴著防護頭盔、站穩在長劍上低空飛行的「御劍飛俠」，雖然最大飛行高度止於兩、三米、每次續航僅有十幾秒。但范十三讓世人看到，「手搓」的盡頭，不只是個實用工具，而是獨屬於中國人的科技夢境與極致浪漫。