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想體面些…煙台19歲小伙「穿西裝」夜市炒飯 月入5萬

中國新聞組／北京10日電
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山東煙台一名19歲小伙穿西裝夜市擺攤賣炒飯。(視頻截圖)
山東煙台一名19歲小伙穿西裝夜市擺攤賣炒飯。(視頻截圖)

山東煙台一名19歲小伙小盧(化名)穿西裝夜市擺攤賣炒飯，月入5萬元人民幣(約7300美元)成網紅。小盧表示，父親幫忙備貨，自己負責炒飯，原想著穿西裝能體面一點，沒想到顧客們這麼熱情，「可能他們是因為好奇才從我這買炒飯，但真正能留住用戶的還是口味」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，小盧5點準時出攤，平均炒一份飯三分鐘，一直幹到晚上11點半，期間基本不休息。小盧稱，每天約賣出200多份炒飯，售價十元一份，除去成本，利潤大約有一半。正是這份對工作的熱愛與執著，讓他成為了當地小有名氣的網紅。

而真正讓顧客留下的，還是那份獨特的味道。小盧說：「剛開始穿西裝是想讓自己看起來體面一些，沒想到卻意外吸引了大家的目光。」隨著時間推移，更多的人開始因為好奇前來嘗試，但最終被留住的，則是因為那難以忘懷的好滋味。

對於小盧而言，這不僅僅是一份工作，更是一種生活態度的體現。通過自己的雙手創造出價值，並且得到了社會的認可，這種成就感遠遠超過了金錢本身所帶來的滿足感。

如今，小盧已經成為了一個小小的話題人物，他的事跡不僅在當地傳為佳話，甚至在網絡上也引起了廣泛關注。面對突如其來的關注，小盧表現得非常謙遜。「其實我做的只是自己喜歡做的事情而已。」他說，「如果能夠給其他人帶來一些正能量，那我就很開心了。」

如今不少年輕人走出家門，步入夜幕中，在馬路邊、巷子裡、集市上，陸陸續續支起小攤、吆喝起來。他們多為「半路出家」，手腳並不如老師傅那樣熟練，也大多會在招攬顧客的時候露出靦腆的神色。

但這屆年輕人是懂流量密碼的，他們紛紛在社交平台上曬出擺攤經歷和擺攤攻略。

為什麼這屆年輕人紛紛愛上擺攤？其實答案已呼之欲出。有人找到了商機，開啟了一場創業之旅；有人下了班來湊個熱鬧，卻意外擺脫掉了「精神內耗」；也有人想趁著暑假來體驗生活，然後從「社恐」逆襲成「社牛」。對於年輕攤主來說，擺攤並不只是一種謀生手段，而是一次帶有浪漫色彩的冒險。其所具備的不僅僅是經濟功能，更彰顯著攤主個人的興趣愛好和生活品位，還融合了社交、文化屬性，與新業態緊密相連。

山東煙台一名19歲小伙穿西裝夜市擺攤賣炒飯。(視頻截圖)
山東煙台一名19歲小伙穿西裝夜市擺攤賣炒飯。(視頻截圖)

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