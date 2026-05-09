中國首季黃金消費量增4.4% 金條金幣飆近五成
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中國黃金協會9日發布最新數據顯示，今年第一季黃金消費量303.2噸，年增4.4%。其中受黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長，第一季金條及金幣消費量202噸，年增46.4%。
第一季中國境內原料產金81噸，年減6.18噸或7.08%；黃金消費量303.2噸，增長4.4%。
第一季消費量中，黃金首飾84.6噸，年減37.1%；金條及金幣202噸，年增46.4%；工業及其他用金16.6噸，年減7.4%。
中國黃金協會指出，第一季，黃金行業礦山與冶煉廠集中開展安全檢查，對各類生產設施進行隱患排查，部分企業依規停產檢修。系列管控舉措在一定程度上影響了第一季境內黃金產量。
該協會說，受國際金價高位運行且大幅波動的影響，境內黃金首飾消費持續承壓，黃金首飾消費量繼續下滑。與此同時，黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長。
第一季上海黃金交易所全部黃金品種成交量雙邊1.45萬噸，年減9.6%；成交額雙邊人民幣15.6兆元，年增46.5%。上海期貨交易所全部黃金期貨期權成交量雙邊6.76萬噸，年增22%；成交額雙邊人民幣56.8兆元，年增86.1%。
第一季中國黃金ETF增倉量為50.4噸，年增114.8%。至2026年3月底，境內黃金ETF持倉量為298.2噸。
3月末，上海黃金交易所Au9999黃金收盤價為每克人民幣1018.9元，較年初開盤價上漲2.92%。
數據顯示，第一季中國累計增持黃金7.1噸，截至3月末，中國黃金儲備為2313.4噸，全球排名上升一位至第五位。
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