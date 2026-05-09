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中國精神病院炒股成上市公司前十股東 連高盛都排在後面

記者林宸誼／即時報導
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中國A股市公司盛通股份發布第1季財報，披露了前十大股東名單，其中一家名為十五嶺山...
中國A股市公司盛通股份發布第1季財報，披露了前十大股東名單，其中一家名為十五嶺山精神病院公司，持股盛通股份143.37萬股，占比0.27%，位居第九大股東，連國際投行高盛都排在之後成為第十大股東。（取材自新民晚報）

中國A股市公司盛通股份發布第1季財報，披露了前十大股東名單，其中一家名為十五嶺山精神病院公司，持股盛通股份143.37萬股，占比0.27%，位居第九大股東，連國際投行高盛都排在之後成為第十大股東。

江西省上饒市廣豐區融媒體中心官方公眾號「微訊廣豐」8日晚間，轉發十五嶺山精神病院公司的情況說明。該院表示是一所二級精神病專科醫院，為營利性民營醫院，按照公司法、證券法等相關規定，正常參與資本市場行為。

不同于長期駐守的老股東，該機構是今年第1季新晉進場。以5月8日的收盤價計算，這筆持股對應的參考市值大約在人民幣1038萬元。

新民晚報報導，據天眼查信息，十五嶺山精神病院公司成立於2022年，是一家以從事衛生為主的企業，註冊資本人民幣8750萬，經營範圍包含醫療服務，公司第一大股東為自然人李法偉，持股75%。

十五嶺山精神病院並非第一次進入該公司十大股東。2025年三季度末，十五嶺山精神病院持股143.37萬股，為第十大股東，備註是減持。2025年上半年末，十五嶺山精神病院持股173.47萬股，為第八大股東，備註為新進。

這家精神病院相關負責人表示，公司實控人早在10年前就開始投資A股，但資金不多，更多的是出於理財的需要。至於為何買入盛通股份，主要是「老闆兒子在這家公司旗下的樂博樂博學過程式設計，然後老闆對兒童素質教育比較感興趣，覺得這個行業有點投資價值。」

對於公司是否有長期持有盛通股份股票的計畫，十五嶺山精神病醫院負責人說：「如果公司經營需要資金時，會考慮賣掉股票。」

十五嶺山精神病醫院實控人除了醫院的經營，對投資興趣有加，並頗有心得，「只是拿閒錢來投資，比較看好科技和周期，下半年會傾向於消費。」此外，還投資了實業。

盛通股份的主業是印刷綜合服務業務和科技教育服務業務。公司的主要產品是出版印刷、包裝印刷、學員服務、機構服務。第1季財報顯示，營收人民幣4.2億元，年減6.1%，虧損人民幣779.2萬元，與上年相比虧損縮小21.87%。

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