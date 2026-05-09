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上海博物館7月起辦美洲古文明大展 展期16個月

中央社上海電
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上海博物館館長褚曉波介紹美洲古文物展覽，這次展覽將匯聚1129組、近3000件來...
上海博物館館長褚曉波介紹美洲古文物展覽，這次展覽將匯聚1129組、近3000件來自美洲地區的文物，包括奧爾梅克、瑪雅、特奧蒂瓦坎、阿茲特克、安第斯（莫切、契穆、印加）等中南美洲主流古代文明。攝於5月8日。(中央社)

上海博物館將於7月起展出「世界樹之巔：美洲古代文明大展」，匯聚中南美洲主流古代文明近3000件文物，展期長達16個月。此次展覽恰逢中國今、明兩年將分別與秘魯、墨西哥建交55週年。

上海博物館將於7月9日起在人民廣場館展出「世界樹之巔：美洲古代文明大展」，這場展覽將持續至2027年11月14日，為期16個月。早鳥票8日起開售，開票40分鐘即售出超過1萬張，打破此前「金字塔之巔：古埃及文明大展」的銷售紀錄。

在8日下午的推介會上，上海博物館館長褚曉波介紹，這次展覽將匯聚1129組、近3000件來自美洲地區的文物，包括奧爾梅克、瑪雅、特奧蒂瓦坎、阿茲特克、安第斯（莫切、契穆、印加）等中南美洲主流古代文明。

褚曉波表示，這次展覽，恰逢中國2026、2027年分別迎來與秘魯、墨西哥建交55週年，「上海博物館將以中國視角參與對世界文明的重新講述，讓更多人看見世界，讓世界被更多人看見」。

上海市文化和旅遊局局長、上海市文物局局長鐘曉敏在致詞時表示，即將開幕的「世界樹之巔：美洲古代文明大展」，是上海踐行全球文明倡議、落實中拉文明工程的一項重要實踐。上海希望以本次大展為契機，進一步搭建中拉文化交流平台，推動更多拉美優質文化資源走進中國。

墨西哥駐滬總領事館代總領事王睿一、秘魯駐滬總領事大衛·加馬拉也出席這場推介會並發表致詞。

褚曉波在會後接受媒體聯訪時表示，這次策展耗費近2年時間，這次能將中美洲和南美洲的主流文明都匯聚起來，非常不容易，與每一家博物館經歷協調，上博團隊還按照策展理念，由策展人親自飛到美洲去，一件件挑選文物。能成功促成這次展覽，背後也有政府的大力支援。

此外，褚曉波透露，這次文物運輸也是史無前例的挑戰，不只數量大，還有許多很重、很高的文物，且分散在各個地區。這次將出動東方航空物流的兩架大型專用貨機，往返近3萬公里，預計於6月初開始運輸。

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