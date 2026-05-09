畫蛇添足？彩繪藝術？洛陽瀑布崖壁刷彩漆 網吵翻

重渡溝景區的洩憤崖。（視頻截圖）

近日有多名網友發視頻稱，在河南 洛陽市欒川縣的重渡溝自然風景區，洩憤崖的崖壁上刷滿了彩色油漆。相關話題在網上引發討論，有網友認為，給自然山水「塗脂抹粉」，有些弄巧成拙、畫蛇添足，還有網友擔心塗料會汙染環境。景區表示，這是為打造「千里江山圖」實景山水畫搭配自然風光，塗料成分是環保材質，不會造成汙染。

據極目新聞報導，有網友發文稱，他在重渡溝自然風景區遊玩時，看到金雞河景區洩憤崖的崖壁上刷滿了彩色油漆。視頻中，瀑布崖壁塗滿了彩色油漆，漆面以藍色和綠色為主，一旁則是瀑布和山間的樹木植被。瀑布水流經過覆蓋著油漆的石頭表面，流向下游，不少遊客在此遊玩並拍照打卡。

該視頻引發討論，有網友稱讚：「自然風光與人文景觀相結合，很漂亮呀」，「彩繪藝術，可以理解」；也有網友表示擔憂：「景區過度包裝，很不妥」、「大自然不需要美顏」、「畫蛇添足」。

瀑布水流過覆蓋著油漆的石頭表面。（視頻截圖）

5月8日，重渡溝自然風景區工作人員表示，為優化遊客的遊玩體驗。2025年12月，景區在金雞河景區的洩憤崖打造了實景山水畫，搭配自然風光，可以讓瀑布更加立體、美觀，崖壁雖然長期被流水沖刷，但目前沒有塗料掉色。

施工人員介紹，該團隊歷時一個月，在洩憤崖瀑布山體繪製了大型山體牆畫，塗料成分是油脂搭配礦粉的環保材質，不會溶於水和土。該畫作參考了千里江山圖的藝術元素，通過自然結合人為的手法，為遊客營造人在畫中遊的沉浸式體驗。

公開資料顯示，重渡溝自然風景區包含金雞河景區、滴翠河景區、水簾仙宮景區以及農耕文化村。其中，金雞河景區以水為主旋律，擁有大小瀑布30餘條，洩憤崖瀑布高百米，分三級飛瀉，氣勢磅礴。飛虹瀑布落差40餘米，雨過天晴時會出現彩虹橫跨潭間的奇觀。