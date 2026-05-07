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為救3歲病童停業13天 安徽燒烤攤主店湧人潮 書記也來了

中國新聞組／北京7日電
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邵三虎本人。(取材自縱覽新聞／受訪者提供)
邵三虎本人。(取材自縱覽新聞／受訪者提供)

安徽宿州燒烤攤主邵三虎為了救助3歲病童，暫停營業13天、驅車200公里到合肥捐獻造血幹細胞。他貼出的停業標示引發網友關注。當他在五一假期重新開店後，不少網友特地前往店裡消費支持，連宿州市委書記也到場關心他的身體，令邵三虎感動不已。

縱覽新聞報導，34歲的邵三虎，是宿州藍天救援隊員。自2013年入隊以來，他多次參加洪水救援、公益尋人等任務。 2019年，在和隊友一起參加無償捐血活動時，他加入中國造血幹細胞捐贈者資料庫。

2025年9月，邵三虎接到與患者初配成功的通知。沒有絲毫猶豫，他立刻表示願意捐獻。為不讓老顧客跑空，他提前在攤位貼上「家中有事，休息一周」的通知，低調不願提助人的事。

消息傳開後，不少網友特地前往他的店裡消費支持。五一假期重新營業後，邵三虎的燒烤攤迅速成為當地熱門話題，許多民眾拍片分享，希望以實際行動支持這名「救人的燒烤老闆」。

報導指出，宿州市委書記王慶武一行人5日晚間來到邵三虎的燒烤店「擼串」，同行的還有埇橋區委書記。幾人點了羊肉串、牛肉串、烤蝦、牛板筋和素菜等，共消費300多元，是由王慶武自掏腰包結帳。

邵三虎說，王慶武稱讚他的大愛之舉值得全社會學習，還詳細詢問了他身體的恢復情況，叮囑他注意休息，不要過度勞累。他表示，雖然停業幾天造成了經濟損失，但跟救人相比根本不算個事。他沒有想到有這麼多網友支持他，連市委書記也來捧場，內心很是激動。

意外走紅的「歇業告示」。（取材自央廣網）
意外走紅的「歇業告示」。（取材自央廣網）

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