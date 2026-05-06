中國太空人中心招募實驗者 躺60天最高賺1萬美元

中國航天員科研訓練中心6日公開招募臥床實驗者，最高可獲7萬元人民幣。（中國航天報）

躺平也可賺錢！中國航天員（太空人 ）科研訓練中心6日公開招募「地星三號」男性臥床實驗志願者，要求志願者全程臥床，期間用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最長不超過60天，完成實驗者，可獲得2-7萬元人民幣（約1萬美元）津貼。

據中國航天報，臥床實驗是開展太空醫學研究、探究低變重力生理效應、驗證防護效果的重要研究手段。「我們的太空」微信 公眾號6日發布實驗志願者招募通知，指本次實驗時間為5月至8月，志願者將隨機分為對照組和鍛煉組，根據不同分組，臥床總時長約為15或30天，實驗進展可能適當延長，最長不超過60天。

北京日報客戶端指，先前，航天員中心曾先後組織開展15天、60天、90天臥床實驗。其中，2019年開展的「地星二號」實驗，即「90天人體-6°頭低位臥床實驗」，是當時世界上最大規模同步開展的人體模擬失重實驗。

據悉，臥床前志願者會統一體檢、專項培訓及測試。臥床期間，志願者需全程在頭低位6°或頭高位臥床狀態下，完成用餐、洗漱、睡眠、排尿便等日常活動及相關測試等，臥床期間可以看書、玩手機；鍛煉組另需每天按照程式開展鍛煉。臥床結束後，志願者將再次進行體檢、測試及身體恢復。

此次「地星三號」實驗，將招募符合條件的30至55歲男性志願者，截止時間為5月20日。相關通知引發網友關注，大家紛紛表示「已掃碼報名」，留言稱「心動了，躺平賺錢的機會來了」、「一定要參加一下，為中國航天貢獻一份力量」。