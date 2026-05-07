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躺著賺 中國航天員中心招臥床實驗者：最高7萬 可玩手機

中國新聞組／北京7日電
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中國航天員科研訓練中心公開招募臥床實驗者，最高可獲7萬人民幣。（取材自中國航天報...
中國航天員科研訓練中心公開招募臥床實驗者，最高可獲7萬人民幣。（取材自中國航天報）

躺著能掙錢！「我們的太空」公眾號6日發文稱，中國航天員科研訓練中心公開招募「地星三號」臥床實驗志願者。志願者將隨機分為對照組和鍛鍊組，根據不同分組，臥床總時長約為15天或30天，根據實驗進展可能適當延長，最長不超過60天。全程完成實驗的志願者，可獲得約2萬元人民幣(約2900美元)至7萬元參試補助。

綜合紅網報導，該文章介紹，臥床實驗是開展航天醫學研究、探究低變重力生理效應、驗證防護效果的重要研究手段。中國航天員科研訓練中心曾組織開展15天、60天、90天臥床實驗，具備豐富的臥床實驗開展經驗。

該文章稱，臥床期間，要求志願者全程在頭低位6°或頭高位臥床狀態下，完成用餐、洗漱、睡眠、排尿便等日常活動，以及相關測試等，其中鍛鍊組每天按照程序開展鍛鍊。

文章發出後，有網友詢問「能玩手機嗎」，「我們的太空」曾回覆稱：「不行」，勸退不少「吃瓜網友」。

據中青網報導，以上評論現已被刪除，「我們的太空」又置頂評論稱，「可以使用手機喲」！

報導指出，志願者基本要求如下：1.男性，中國籍，年齡30~55歲，身高160~175cm，體重指數（BMI：體重Kg/身高m²）18.5~26，初中及以上文化程度；2.兩眼裸視力均不低於0.1，矯正後視力均不低於0.8，無色盲；3.身體健康，運動功能正常，日常飲食均衡；4.無嚴重過敏史；5.體內無金屬植入物；6.無嚴重鼾症，無夢遊史；7.無心理疾病、精神、遺傳病和傳染病病史；8.無煙草依賴、酒精依賴、藥物依賴、網絡依賴、毒物使用等不良嗜好等。

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