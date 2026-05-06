我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

「牠們有工資、保險」 天津動物園相聲廣播阻投餵暴紅

中國新聞組／杭州6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
天津動物園勸導遊客勿擅自投餵。 (取材自微博)
天津動物園勸導遊客勿擅自投餵。 (取材自微博)

五一期間，天津動物園一段搞笑廣播錄音在網上走紅。園方以幽默「單口相聲」取代生硬說教，調侃動物是「上岸有編制」的職工，生活條件比遊客還好，呼籲停止投餵。這種在地化的勸阻方式收穫逾22萬點讚，還有網友紛笑稱這是「最高級的殺人誅心」。

都市快報報導，天津動物園遊客投餵勸導詞文字寫到，「遊客朋友們，這幫動物打進園那天起就算上岸了，牠們有工資有保險，吃飯定時定量，保證健康，沒有預製菜，天天水果吃的可能比你都勤」。

廣播中細數了動物們的奢華生活，「你不捨得買的貓山王，牠一筐一筐地吃；你一角一角地吃西瓜，牠一車一車地啃；你一片一片地吃三文魚，牠一條一條地炫」，最後更補上一句「神吐槽」，「你說你餵牠幹嘛呢！餵壞了還是事，有這閒錢對自個兒好點吧」。

這種充滿天津「衛嘴子」風格的語言，讓網友笑稱，「聽完後默默收起了手裡的麵包，感覺自己才是那個需要被救濟的人」。

還有人說，「聽完廣播，我手裡的煎餅果子突然就不香了，原來我才是那個沒編制、沒保險、還吃不起貓山王的流浪小獸」、「這廣播翻譯過來就是『窮親戚別來顯擺了，我們這兒個個是土豪』」。

雖然勸導方式輕鬆，但背後初衷卻極為嚴肅。天津動物園副園長劉慶宇指出，遊客投餵在全國景區都是普遍難題。

園方強調，人類的零食對動物而言往往是「糖衣毒藥」，會導致過敏、脫毛或嚴重的腸胃問題。事實上，園內動物的飲食極其講究，例如受歡迎的馬來熊，享用的是冷鏈專供榴槤；猛獸吃的牛羊肉也都是精挑細選的精品。園方表示，投餵不適合的食物不僅破壞動物的營養均衡，更可能危及牠們的健康。

其實，這並非天津動物園第一次憑幽默出圈。去年針對猴山，園方就曾推出經典語錄，「猴山沒有火，猴山沒有鍋，掛麵塞進去，沒有猴會做」。這種結合天津方言與快板節奏的宣傳，已成為該園的獨特標籤。

天津動物園勸導遊客勿擅自投餵。 (取材自微博)
天津動物園勸導遊客勿擅自投餵。 (取材自微博)

保險

上一則

春招校招寒冬、金三銀四遠去…中國詞彙都在「愁就業」

下一則

「越王勾踐也得託運」 武漢天河機場提示牌攔文創寶劍

延伸閱讀

被餓壞了？河南動物園的狼見人就作揖 還搶著吃胡蘿蔔

被餓壞了？河南動物園的狼見人就作揖 還搶著吃胡蘿蔔
一隻流浪犬帶火一座城 「黃站長」劫後成安徽宣城團寵

一隻流浪犬帶火一座城 「黃站長」劫後成安徽宣城團寵
日本Panchi翻版...墨西哥6周幼猴遭棄養 緊抱代母玩偶尋慰藉

日本Panchi翻版...墨西哥6周幼猴遭棄養 緊抱代母玩偶尋慰藉

北海道動物園員工「焚化爐藏妻遺體」 案發當天仍上班

北海道動物園員工「焚化爐藏妻遺體」 案發當天仍上班

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要