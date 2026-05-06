「牠們有工資、保險」 天津動物園相聲廣播阻投餵暴紅

天津動物園勸導遊客勿擅自投餵。 (取材自微博)

五一期間，天津動物園一段搞笑廣播錄音在網上走紅。園方以幽默「單口相聲」取代生硬說教，調侃動物是「上岸有編制」的職工，生活條件比遊客還好，呼籲停止投餵。這種在地化的勸阻方式收穫逾22萬點讚，還有網友紛笑稱這是「最高級的殺人誅心」。

都市快報報導，天津動物園遊客投餵勸導詞文字寫到，「遊客朋友們，這幫動物打進園那天起就算上岸了，牠們有工資有保險 ，吃飯定時定量，保證健康，沒有預製菜，天天水果吃的可能比你都勤」。

廣播中細數了動物們的奢華生活，「你不捨得買的貓山王，牠一筐一筐地吃；你一角一角地吃西瓜，牠一車一車地啃；你一片一片地吃三文魚，牠一條一條地炫」，最後更補上一句「神吐槽」，「你說你餵牠幹嘛呢！餵壞了還是事，有這閒錢對自個兒好點吧」。

這種充滿天津「衛嘴子」風格的語言，讓網友笑稱，「聽完後默默收起了手裡的麵包，感覺自己才是那個需要被救濟的人」。

還有人說，「聽完廣播，我手裡的煎餅果子突然就不香了，原來我才是那個沒編制、沒保險、還吃不起貓山王的流浪小獸」、「這廣播翻譯過來就是『窮親戚別來顯擺了，我們這兒個個是土豪』」。

雖然勸導方式輕鬆，但背後初衷卻極為嚴肅。天津動物園副園長劉慶宇指出，遊客投餵在全國景區都是普遍難題。

園方強調，人類的零食對動物而言往往是「糖衣毒藥」，會導致過敏、脫毛或嚴重的腸胃問題。事實上，園內動物的飲食極其講究，例如受歡迎的馬來熊，享用的是冷鏈專供榴槤；猛獸吃的牛羊肉也都是精挑細選的精品。園方表示，投餵不適合的食物不僅破壞動物的營養均衡，更可能危及牠們的健康。

其實，這並非天津動物園第一次憑幽默出圈。去年針對猴山，園方就曾推出經典語錄，「猴山沒有火，猴山沒有鍋，掛麵塞進去，沒有猴會做」。這種結合天津方言與快板節奏的宣傳，已成為該園的獨特標籤。