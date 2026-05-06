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春招校招寒冬、金三銀四遠去…中國詞彙都在「愁就業」

香港特派員李春／香港6日電
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中國近期一堆新詞彙新概念，如「口罩一代登台」、「春招校招寒冬」、「金三銀四遠去」、「大學生回爐職高」等，說的是一件事，就業與失業。

先領會「口罩一代登台」。今年大學畢業生再創新高，達1270萬人，約等於杭州市人口。口罩一代進大學前，正好疫情狂熱，他們幸運熬過疫情，摘下口罩進了校園，四年後再投身社會，卻發現又一座獨木橋橫在眼前，過不了橋，畢業即失業。

另兩個概念相連，即「春招校招」、「金三銀四」。春招即春季招聘，通常是辦給畢業生，由地方政府牽頭，校招是校園招聘，也是政府牽頭，用人機構進校園招聘。既然出現遭遇寒冬之說，顯示多數春招校招辦得不熱烈甚至冷如倒春寒。至於「金三銀四」，是說3月為金，4月為銀，是用人單位大招聘、大學生找工作旺季。但今年剛進5月就說其遠去，意思不是依依惜別，而是說這些月分未能穿金戴銀，令人失望。

接著看「大學生回爐職高」，職高就是職業高中，今年眼看畢業生太多，就業機會太少，有關部門想出新招，動員大學生回爐。支持者說這體現部門對畢業生的關心，為其增加就業技能；反對者指說法極度荒誕，那四年寒窗苦讀又算什麼，回爐再造，等同教育失敗，人生浪費。

再看「失業新常態」，失業成了普遍的、跨學歷、跨年齡層現象。社會體感與統計數據脫節，社會體感是在上班時間，看到公園裡、街頭上，年輕人和中年人相當多。而16至24歲青年失業率在15%以上，六個年輕人就有一人沒工作。

零工經濟有新內容，網上大批在拍發短影音，想有流量分成賺錢，大量搞笑的，所謂擦邊即在色情邊上遊走的短影音湧現。既不穩定又常生爭議。

就業失業也與結婚退潮扯上關係。婚姻話題淡出，據稱中國適婚人群近半未婚，單身青年已達1.3億人。年輕人不婚，回應最多是個錢字。現在中國年輕人有「三不主義」之說，即不戀愛、不結婚、不生娃。學者放言，本世紀末中國人口將降至5億以下，網上最熱回應居然是沒那麼多吧。

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