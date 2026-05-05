女問「有40碼鞋子嗎？」 男主播當眾嘲笑 惹禍上身了

一場直播中，女顧客諮詢是否有40碼鞋子，男主播稱：「誰會穿40碼的鞋子？」（取材自極目新聞）

有中國網友發視頻稱，在一家名為「伯爵貓家女鞋清倉號」的一場直播中，女顧客諮詢是否有40碼鞋子，男主播稱：「誰會穿40碼的鞋子？我才穿39碼。」該段視頻在網上發酵，網友認為主播是在歧視 、嘲諷女顧客。

極目新聞報導，據視頻發布者描述，男主播的發言讓直播間的姐妹都生氣了，男主播和中控還在笑。該網友表示，直播結束前，女主播說了一句：「不要惹這群人，這群人很恐怖的。」隨後匆匆下播。

直播錄屏顯示，男主播一度反問：「道什麼歉呢？我搞不懂道什麼歉。」女主播在事情發生後不停道歉，並說：「他開玩笑的。」女主播試圖繼續介紹商品，但彈幕一直在讓男主播道歉，無奈下，該男主播在直播間說了一句：「多大點事，不好意思啦」。

有黑龍江的網友針對視頻評論，「黑龍江女人40碼很普遍啊，我周邊朋友好多40碼甚至41碼，我們身高在那呢，至少168到175厘米。」

有廣東網友說，「過分了啊。我閨女剛13歲，初一，1.7米，40碼大腳丫，以後不知道還長多大。」

針對男主播的不當發言，客服回應稱，清倉直播間的主播屬於外包合作人員，對於顧客所反饋的問題已經立刻上報給老闆，目前正在嚴肅核查處理。

5月4日，「伯爵貓家女鞋倉號」公告，稱涉事男主播永久除名，對涉清事女主播進行嚴重預警及處罰，團隊內部將啟動全面「言行規範」強化學習，對於當晚產生直播的用戶，進行原消費路退款，退款。